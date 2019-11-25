Зеленський поскаржився на фальсифікат спирту, хоч одночасно "відкриває" шлях до його контрабанди

ukru
04:30 • 6480 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 100206 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 144717 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 134338 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 199797 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 153809 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 179954 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 168325 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130514 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173480 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0.6 м/с
72 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 38651 перегляди
Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

21 березня, 19:18 • 33613 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

00:15 • 43069 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 21796 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 26994 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 133377 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 199802 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 179958 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 168329 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 137070 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 100209 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 100699 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 68892 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124480 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115289 перегляди
Актуальне
Зеленський поскаржився на фальсифікат спирту, хоч одночасно "відкриває" шлях до його контрабанди

Зеленський поскаржився на фальсифікат спирту, хоч одночасно "відкриває" шлях до його контрабанди

Київ • УНН

 • 9612 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Україна Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу контрафактного алкоголю. Про це він зазначив у черговому відео-блозі, який оприлюднив на своїй сторінці у Facebook передає УНН.

Так, за словами Президента, ВР проголосувала за "важливий законопроект про демонополізацію спиртової галузі".

"Прийняли дуже важливі закони – про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину і про демонополізацію спиртової галузі. Дуже важливий закон, тому що ви знаєте, що відбувалось на наших спиртових заводах. По-перше, статистика не дуже гарна, я про це говорив, що наша держава недоотримала біля 8 млрд грн у бюджет, а по-друге, на цих заводах наші люди працювали вночі, у другу, третю, четверту зміну, і це була і незаконна, але що найгірше – неякісна продукція, яка потім з’являлась на полицях в різних магазинах, кіосках, на ринках, велика кількість цього контрафакту", - сказав він, додавши, що "через це було багато випадків отруєння спиртом".

Разом з тим, за оцінками економістів саме запропонований Зеленським так званий "спиртовий" законопроект (№2300) не тільки не вирішує проблеми неякісного спирту, але й створює сприятливі умови для контрабанди "лівого" спирту з "Л/ДНР" та Придністров'я.

Річ у тому, що президентська редакція документ №2300 передбачає відсутність норми про виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження. 

А правки Офісу Президента до законопроекту № 2300 (в рамках підготовки документу до другого читання) передбачають ще й дозвіл на імпорт спирту окремими підприємствами з 2023 року.

Саме ці обставини сприятимуть контрабанді нелегального спирту в Україну, переконаний Олександр Охріменко.

На переконання низки експертів, законопроект №2300 лобіює інтереси горілчаних компаній, зокрема іноземних, і “вбиває” ДП “Укрспирт”

Через таку ситуацію профспілка ДП "Укрспирт" анонсувала страйки та вимагає зустрічі з Президентом, аби запропонувати йому шляхи прибуткової приватизації підприємства та виваженої демонополізації галузі з найменшими ризиками для економіки та суспільства, яке може стати споживачем неякісної, безконтрольно імпортованої та контрабандної спиртової продукції. В ОП із діалогом з працівниками спиртових підприємств поки зволікають.

"Слуги народу" у парламенті, у свою чергу, все ж пообіцяли суттєво доопрацювати президентську законодавчу ініціативу (№2300) до другого читання. Також у профільному економічному Комітет ВР пообіцяли зустрітися і з профспілками "Укрспирту". Проте, коли саме може відбутися така зустріч поки не повідомили.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,251.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.04