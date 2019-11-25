Зеленський поскаржився на фальсифікат спирту, хоч одночасно "відкриває" шлях до його контрабанди

Так, за словами Президента, ВР проголосувала за "важливий законопроект про демонополізацію спиртової галузі".

"Прийняли дуже важливі закони – про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину і про демонополізацію спиртової галузі. Дуже важливий закон, тому що ви знаєте, що відбувалось на наших спиртових заводах. По-перше, статистика не дуже гарна, я про це говорив, що наша держава недоотримала біля 8 млрд грн у бюджет, а по-друге, на цих заводах наші люди працювали вночі, у другу, третю, четверту зміну, і це була і незаконна, але що найгірше – неякісна продукція, яка потім з’являлась на полицях в різних магазинах, кіосках, на ринках, велика кількість цього контрафакту", - сказав він, додавши, що "через це було багато випадків отруєння спиртом".

Разом з тим, за оцінками економістів саме запропонований Зеленським так званий "спиртовий" законопроект (№2300) не тільки не вирішує проблеми неякісного спирту, але й створює сприятливі умови для контрабанди "лівого" спирту з "Л/ДНР" та Придністров'я.

Річ у тому, що президентська редакція документ №2300 передбачає відсутність норми про виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження.

А правки Офісу Президента до законопроекту № 2300 (в рамках підготовки документу до другого читання) передбачають ще й дозвіл на імпорт спирту окремими підприємствами з 2023 року.

Саме ці обставини сприятимуть контрабанді нелегального спирту в Україну, переконаний Олександр Охріменко.

На переконання низки експертів, законопроект №2300 лобіює інтереси горілчаних компаній, зокрема іноземних, і “вбиває” ДП “Укрспирт”.

Через таку ситуацію профспілка ДП "Укрспирт" анонсувала страйки та вимагає зустрічі з Президентом, аби запропонувати йому шляхи прибуткової приватизації підприємства та виваженої демонополізації галузі з найменшими ризиками для економіки та суспільства, яке може стати споживачем неякісної, безконтрольно імпортованої та контрабандної спиртової продукції. В ОП із діалогом з працівниками спиртових підприємств поки зволікають.

"Слуги народу" у парламенті, у свою чергу, все ж пообіцяли суттєво доопрацювати президентську законодавчу ініціативу (№2300) до другого читання. Також у профільному економічному Комітет ВР пообіцяли зустрітися і з профспілками "Укрспирту". Проте, коли саме може відбутися така зустріч поки не повідомили.