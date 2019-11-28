"Спиртова" реформа Зеленського призведе до монополізації ринку горілчаними гігантами - прогноз

“З однієї сторони, у нас ринкова економіка, хоча дещо викривлена, але ми до неї прагнемо. Тому повинні бути рівні можливості у всіх учасників ринку. І дрібні алкогольні компанії мусять мати можливість бути присутніми на ринку. Тому у законопроекті ОП я вбачаю недолугу політику, яка може призвести до перекосу ринку та до повної монополізації (алкоринку -- ред.), без контролю держави та без розуміння наслідків”, - сказав він.

За словами політолога, стратегічні об'єкти у будь-якій країні, яка зацікавлена у максимальному захисті національних інтересів держави та суспільства, перебувають під чіткою юрисдикцією та чітким контролем саме держави.

“А у нас сьогодні нова влада фактично визначає свою неспроможність змінити кадровий склад і принципи роботи великих держпідприємств. Через це автоматично визначає власну неефективність і непродуктивність та показує: ми не вміємо керувати, тому ми все продамо або роздамо без жодних запобіжників. Адже те, що зараз пропонує “спиртовий” законопроект (№2300), – видача ліцензій на виробництво спирту протягом перших трьох років компаніям, що придбають спиртові заводи “Укрспирту” – воно не закриває всіх ризиків, особливо, коли цей трирічний термін сплине”, - пояснив Дзівідзінський.

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Політолог вважає, що віддавати державні стратегічні об'єкти у приватні руки, коли у країні немає верховенства права та стабільної судової системи, взагалі не можна.

“В цілому ж, якщо припустити, що за подібним принципом, який пропонується по “Укрспирту”, можуть бути приватизовані хоча б 10-20 стратегічних для держави підприємств, то це може призвести до колапсу економіки. Я вважаю, що уряд має зважити на ці ризики, і тому як експерт я негативно оцінюю таку ініціативу”, - резюмував він.

Як писав УНН, влада анонсувала розпродаж державних підприємств, серед яких “Укрзалізниця”, “Укрпошта” та “Укрспирт”. Законопроект (№2300) про приватизацію спиртового підприємства зареєстрував у ВР Президент Володимир Зеленський.

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Документ розкритикували експерти галузі та економісти. За їхніми словами, ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній-монополістів і “вбиває” ДП “Укрспирт”.

За даними видання Delo, до монополістів алкогольного ринку сьогодні належать компанії "Баядера Груп" з часткою ринку близько 33%, Global Spirits - 26,5% та Nemiroff - 20,5%. Останні до цього часу досі не висловили своє публічне ставлення до так званої "спиртової" реформи Зеленського.

Натомість, профспілка ДП "Укрспирт" заявила про наміри виходити на страйк, у разі якщо реформу будуть проводити без урахування їхніх аргументів та всіх окреслених ризиків.