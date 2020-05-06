Спор Суркисов с "Приватом" ведется не за 1 млрд грн, а за ослабление позиций Украины в международных судах - Бортник

По его словам, это дело - ледокол.

"Это дело - это ледокол, потому что если Суркисы достигнут своего и отсудят средства, то это позволит идти таким же путем другим компаниям, в том числе тем, кто аффилирован с бывшими владельцами "Привата", чтобы сделать то же самое", - говорит политолог, и добавляет, что в случае решения ВСУ в пользу Суркисов, довести НБУ и новому руководству ПриватБанка то, что бывшие его владельцы выводили из финучреждения огромные капиталы - будет очень сложно, если не невозможно.

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По существу спора, Бортник не сомневается в том, что Суркисы все же аффилированы с экс-владельцами ПриватБанка.

"... между ними есть много общих бизнессов и проектов, но здесь дело не в Суркиса хи не в 1 млрд грн - дело в том, что это дело может быть прецедентом", - отмечает он, уточняя, что такой прецедент способен ослабить и разрушить позиции Украины (НБУ, ПриватБанка) не только в отечественных, но и международных смежных судах.

Напомним, 27 апреля ВСУ отменил заседание по делу "Суркисов-Привата" и заявил о давлении.

Впоследствии выяснилось, что давление на себя судьи видят в публичных комментариях отдельных активистов, представителей "Привата", руководительницы ОГП, а также в сообщениях СМИ "в пользу Суркисов".

В случае удовлетворения требований семьи украинских олигархов, государство в лице ПриватБанка будет обязано выплачивать кипрским оффшорам Суркисов миллиарды гривен.

"Также от решения зависит ход всех других судебных процессов о национализации ПриватБанка", - говорят в НБУ.

Как сообщалось в УНН, по мнению экономистов и политологов, спор "Суркисов-Привата" уже давно чисто политический: вопрос лишь в том, какую позицию в нем выберет президент Зеленский.