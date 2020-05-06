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Спір Суркісів з "Приватом" ведеться не за 1 млрд грн, а за послаблення позицій України у міжнародних судах - Бортник

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. 18 травня ВСУ вирішив повернутися до розгляду так званої справи "Суркісів-Привату", в рамках якої українські олігархи оскаржують свою "пов’язаність" із колишніми власниками банку, а також застосування до їх кіпрських депозитів процедури "bail-in". Спір та підсумкове рішення суддів у ньому – мають надзвичайно велике значення і можуть призвести до непоправних наслідків, вважає політолог Руслан Бортник, передає УНН.

Спір Суркісів з "Приватом" ведеться не за 1 млрд грн, а за послаблення позицій України у міжнародних судах - Бортник

За його словами, дана справа – криголам.

"Ця справа – це криголам, бо якщо Суркіси досягнуть свого і відсудять кошти, то це дозволить йти такою ж дорогою іншим компаніям, в тому числі тим, хто афілійований із колишніми власниками "Привату", щоб зробити те саме", - каже політолог, і додає, що у разі рішення ВСУ на користь Суркісів, довести НБУ і новому керівництву Приватбанку те, що колишні його власники виводили з фінустанови величезні капітали - буде дуже складно, якщо не неможливо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Банкір про справу "Суркісів-Привату": судді, яких "затисли" коментарі у ЗМІ - це смішно.

По суті спору, Бортник не сумнівається у тому, що Суркіси все-таки афільовані з ексвласниками ПриватБанку.

"…між ними є багато спільних бізнесів і проектів, але тут справа не у Суркісах і не у 1 млрд грн – річ у тім, що ця справа може бути прецедентом", - наголошує він, уточнюючи, що такий прецедент здатен ослабити і зруйнувати позиції України (НБУ, ПриватБанку) не лише у вітчизняних, але й міжнародних суміжних судах.

Нагадаємо, 27 квітня ВСУ скасував засідання у справі "Суркісів-Привату" і заявив про тиск.

Згодом, з’ясувалося, що тиск на себе судді вбачають у публічних коментарях окремих активістів, представників "Привату", керівниці ОГП, а також у повідомленнях ЗМІ "на користь Суркісів".

У разі задоволення вимог родини українських олігархів, держава в особі ПриватБанку буде зобов’язана виплачувати кіпрським офшорам Суркісів мільярди гривень.

"Також від рішення залежить хід всіх інших судових процесів про націоналізацію ПриватБанку", - кажуть в НБУ.

Як повідомлялося в УНН, на думку економістів та політологів, спір "Суркісів-Привату" вже давно суто політичний: питання лише в тому, яку позицію у ньому обере президент Зеленський.

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