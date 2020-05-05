Банкір про справу "Суркісів-Привату": Судді, яких "затисли" коментарі у ЗМІ - це смішно

“Суду потрібні була причина — чому не виносити рішення тоді, коли вони його не винесли (27 квітня) . І вони знайшли привід — придумати тиск. Це просто привід, бо ж рішення не на користь держави, ну бо так склалося у Верховному суді, що вони не можуть винести рішення на користь держави. А от винести рішення на користь Суркісів вони не можуть саме в поточний момент. Тому їм треба було перенести судове засідання, не приймати рішення і залишити за собою право винести рішення на користь братів Суркісів”, — вважає Фурса.

Коментуючи суть заяви про тиск суддів, банкір назвав її смішною.

“Те, що вони кажуть — це паплюжить честь і ім’я Суду. Це смішно”, — добав він.

Нагадаємо, 27 квітня ВСУ скасував засідання у справі “Суркісів-Привату” і заявив про тиск.

Згодом, з’ясувалося, що тиск на себе судді вбачають у публічних коментарях окремих активістів, представників Привату, керівниці ОГП, а також у повідомленнях ЗМІ “на користь Суркісів”.

Сьогодні стало відомо про те, що наступне засідання ВСУ по справі відбудеться 18 травня.

Як писав УНН, на думку економістів та політологів, спір “Суркісів-Привату” вже давно суто політичний: питання лише в тому, яку позицію у ньому обере президент Зеленський.