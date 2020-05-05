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Верховний Суд призначив нову дату розгляду справи "Суркісів-Привату"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Розгляд справи родини Суркісів у Верховному Суді відбудеться 18 травня. Про це інформує НБУ, передає УНН.

Верховний Суд призначив нову дату розгляду справи "Суркісів-Привату"

"У минулий понеділок, 27 квітня, Велика Палата Верховного Суду зняла з розгляду цю справу. Судді звернулися до Офісу Генерального прокурора та Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд.

Сьогодні стало відомо, що розгляд процесу продовжиться о 10:30 18 травня", - йдеться у повідомленні Банку.

В НБУ додали, що від рішення у цій судовій битві залежить, чи повинен буде державний ПриватБанк виплатити кошти Суркісам.

Нагадаємо, члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з ексвласниками ПриватБанку. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in.

Як повідомляв УНН, судді ВСУ заявили, що на них тиснуть публічні заяви окремих осіб та повідомлення у ЗМІ.

Натомість, політолог Золотарьов вважає, що публічні висловлювання з приводу такої "політизованої" справи - не можуть бути розцінені як тиск.

"Повірте, коли тиснуть – це не робиться публічно, шляхом демократичних заяв, це роблять обережно", - сказав він.

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