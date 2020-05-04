Золотарьов розкритикував позицію ВС у справі "Суркісів-Привату": коли на суд тиснуть, то це роблять непублічно
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Судді ВС, які розглядають позов родини Суркісів до НБУ у справі націоналізації "ПриватБанку", заявили про тиск на них та звернулися до ВРП. Тиском судді вважають публічні висловлювання окремих осіб, серед яких і заява Генерального прокурора України Ірини Венедіктової. Політолог Андрій Золотарьов із позицією суддів не погодився і в коментарі УНН пояснив чому саме.
Так, за словами політолога думки та висловлювання з приводу судового процесу "Суркісів-Привату" - нормальна для демократичного суспільства практика.
А от якщо на меті дійсно тиск на суддів — то він відбувається непублічно.
"Я не вбачаю у такій заяві Офісу генерального прокурора тиску. Повірте, коли тиснуть – це не робиться публічно, шляхом демократичних заяв, це роблять обережно.
Такі заяви – це просто політичний ритуал, а не тиск на суд. А суд завжди буде заявляти про тиск, до тих пір, поки слухатиметься справа "Привату", бо вона – політично-токсична", - вважає експерт.
Він також вважає, що будь-яке рішення ВС по цій справі буде критикованим однією зі сторін спору. Тим паче, що тут "надто багато політики та зовнішнього втручання".
"Це не дієвий тиск, коли є факт дієвого тиску – він ніколи не виноситься на публіку", - наголосив Золотарьов.
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Нагадаємо, Ірина Венедіктова, коментуючи справу "Привату-Суркісів" заявила, що прокурори в ній "переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя".
Також, Генпрокурор підкреслила, що ця справа за своєю важливістю - не простий спір. Постановлене судом рішення матиме велике значення для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики при розгляді інших позовів, пов’язаних з націоналізацією "ПриватБанку".
"Адже цей позов (Суркісів до НБУ - ред.) – лише крапля в морі аналогічних - загальна сума вимог до держави у таких справах складає ще понад 29 мільярдів гривень. Нині це чверть бюджету охорони здоров’я", - зазначила вона.