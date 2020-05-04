Золотарев раскритиковал позицию ВС по делу "Суркисов-Привата": когда на суд давят, то это делают непублично

КИЕВ. 4 мая. УНН. Судьи ВС, которые рассматривают иск семьи Суркисов к НБУ по делу национализации "ПриватБанка", заявили о давлении на них и обратились в ВСП. Давлением судьи считают публичные высказывания отдельных лиц, среди которых и заявление Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Политолог Андрей Золотарев с позицией судей не согласился и в комментарии УНН объяснил почему.