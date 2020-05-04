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Золотарев раскритиковал позицию ВС по делу "Суркисов-Привата": когда на суд давят, то это делают непублично

Киев • УНН

 • 11910 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Судьи ВС, которые рассматривают иск семьи Суркисов к НБУ по делу национализации "ПриватБанка", заявили о давлении на них и обратились в ВСП. Давлением судьи считают публичные высказывания отдельных лиц, среди которых и заявление Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Политолог Андрей Золотарев с позицией судей не согласился и в комментарии УНН объяснил почему.

Золотарев раскритиковал позицию ВС по делу "Суркисов-Привата": когда на суд давят, то это делают непублично

Так, по словам политолога, мысли и высказывания по поводу судебного процесса "Суркисов-Привата" - нормальная для демократического общества практика.

А вот если целью является действительно давление на судей - то оно происходит непублично.

"Я не вижу в таком заявлении Офиса генерального прокурора давления. Поверьте, когда давят - это не делается публично, путем демократических заявлений, это делают осторожно.

Такие заявления - это просто политический ритуал, а не давление на суд. А суд всегда будет заявлять о давлении, до тех пор, пока будет слушаться дело "Привата", потому что оно - политически токсичное", - считает эксперт.

Он также считает, что любое решение ВС по этому делу будет критикуемым одной из сторон спора. Тем более, что здесь "слишком много политики и внешнего вмешательства".

"Это не действенное давление, когда есть факт действенного давления - он никогда не выносится на публику", - отметил Золотарев.

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Напомним, Ирина Венедиктова, комментируя дело "Привата-Суркисов" заявила, что прокуроры в нем "преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия".

Также, Генпрокурор подчеркнула, что это дело по своей важности - не простой спор. Вынесеное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией "ПриватБанка".

"Ведь этот иск (Суркисов к НБУ - ред.) - лишь капля в море аналогичных - общая сумма требований к государству в таких делах составляет еще более 29 млрд гривен. Сейчас это четверть бюджета здравоохранения", - отметила она.

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