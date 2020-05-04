Спір “Суркісів-Привату” вже давно суто політичний: питання — в позиції Зеленського

“Абсолютно зрозуміло, що все, що пов’язано із „Приватом“ і сукупними проблемами — до яких відноситься, зокрема, і позов Суркісів — це суто політичні спори. Вони не є судовими проблемами, це вирішується на політичному рівні.

Тобто, те, що сьогодні відбувається, до суду жодного відношення не має”, — каже експерт і додає, що в таких умовах досвідчені люди, на кшталт Суркісів, давно “вміють вибудувати відносини із судом на свою користь”.

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Як пояснив Кочетков, “Приват” і сімейний банк родини Суркісів “А-Банк” мали, навіть, ідентичні операційні системи. Це черговий опосередкований факт “зв’язку”, що вказує на обґрунтованість bail in щодо Суркісів, вважає експерт.

На переконання політолога, Президент України Володимир Зеленський може бути необізнаний в деталях позову Суркісів проти державного банку та його ймовірних наслідків.

“Він має бути в курсі всіх важливих питань. Хоч в нього це не завжди виходить. Він повністю довіряє власному оточенню. А власне оточення цим користується. Він не володіє ситуацією із „Приватом“ і Суркісами точно. Тут і недосвідченість оточення Президента, і брак часу на це. Тому велика кількість важливих питань і проходить за спиною Президента” — каже Кочетков.

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Дещо інакшої думки стосовно “участі” Президента у цій справі економіст Борис Кушнірук.

За його словами, зараз ведеться “гра”, “фактично, за мовчазним сприянням Зеленського і його команди”.

“Там і блокування СБУ на проведення необхідних експертиз для того, щоб можна було пред’явити звинувачення посадовим особам і власникам по розкраданню банків, тощо. Є сьогодні багато нюансів, які свідчать про те, що влада грає на користь бізнесменам”, — каже економіст.

Кушнірук додає, що сьогодні “ми спостерігаємо історію, коли влада офіційно начебто не допомагає” Суркісам у судових справах, але водночас робить все, аби олігархи “умили руки”.

Нагадаємо, до кіпрських депозитів родини Суркісів (під час націоналізації “Привату”) була застосована процедура bail in. Законність її проведення олігархи оскаржують у Верховному суді.

Крайнє судове засідання з цього приводу будо скасоване. Судді Верховного суду заявили про тиск на себе нібито з боку ЗМІ.

У разі виграшу Суркісів в суді, держава може бути зобов’язана виплачувати олігархам від 1 до 29 млрд грн.

Також нагадаємо, рішення про націоналізацію “Привату” приймав НБУ з огляду на кризовий стан банку та з метою гарантування стабільності банківської системи в Україні.