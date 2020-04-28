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Банкір про "справу Привату": в Лондоні шанси України виграти проти олігархів в сотні разів більше, ніж в українському суді

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховний Суд 27 квітня в черговий раз переніс розгляд позову членів сім'ї Суркісів у справі націоналізації "ПриватБанку". Про "плюси" і "мінуси" такої ситуації в своєму блозі написав інвестиційний банкір Сергій Фурса, передає УНН.

Так, 27 квітня, Верховний Суд переніс розгляд справи про вклади братів Суркісів в "ПриватБанку" "через тиск на суддів", нагадав Фурса.

"Ті судді дуже хотіли прийняти рішення на користь Суркісів, але всі ці нехороші люди на них почали тиснути, щоб цього не сталося. І судді просять прибрати цей тиск, щоб вони змогли спокійно прийняти рішення на користь Коломойського і Суркісів", - пише банкір.

У тому, що суд не відбувся, є як плюси, так і мінуси, продовжив Фурса.

"Добре, що рішення Суд не прийняв і не розблокував можливість визнати націоналізацію Приватбанку незаконною до того часу, поки парламент не прийняв антиколомойський закон. Зник великий ризик для макроекономіки. Тепер справи про визнання незаконності націоналізації Приватбанку не будуть розглянуті до того моменту, поки парламент не прийме закон. Якщо буде, звичайно, політична воля для його прийняття.

Погано, що українські судді продовжують не помічати фактів пов'язаності Суркісів, які самі Суркіси розкривають перед судом Лондона. Погано, що в Суді Лондона у держави Україна шансів виграти проти олігархів в сотні разів більше, ніж в українському суді", - наголошує банкір.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держава vs Суркіси: в НБУ пояснили, що буде в разі виграшу олігархів в суді по Привату

Фурса також прокоментував заяви суддів про те, що на служителів Феміди нібито "тиснуть ЗМІ". Але складно назвати тиском прохання журналістів до суддів порівняти текст позову братів Сурксісов в Лондоні і в Україні, вважає експерт.

У першому випадку олігархи прямо пишуть про свою пов'язаність з Коломойським, у другому - доводять, що не пов'язані.

"Адже це не так складно для суддів, взяти і почитати. Офіційний документ. Але тепер це називають тиском", - вважає Фурса.

Таким чином, українські суди залишили собі можливість повернутися до справи після отримання підтримки МВФ, каже експерт.

"Коли легко пояснять, що і закон був неконституційний і Суд відбувся б раніше, але на Суд тиснули. Традиційна логіка наперсточників, яка може нам всім дуже дорого коштувати.

І мова не тільки про мільярди гривень, які український суд дуже хоче виплатити з кишені платників податків в кишені олігархів", - зазначив він.

Як писав УНН, Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова назвала позицію Суркісів у справі "Привату" непослідовною, адже в українських судах вони доводять, що не пов'язані з Коломойським, а в Лондонських прямо визнають наявність спільного бізнесу та інтересів.

Нагадаємо, що дата наступного засідання ВС у "справі Суркіса" поки не визначена.

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