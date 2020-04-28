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Банкир о “деле Привата”: в Лондоне шансы Украины выиграть против олигархов в сотни раз больше, чем в украинском суде

Киев  •  УНН

 • 13514 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховный Суд 27 апреля в очередной раз перенес рассмотрение иска членов семьи Суркисов в деле национализации “ПриватБанка”. О “плюсах” и “минусах” такой ситуации в своем блоге написал инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает УНН.

Так, 27 апреля, Верховный Суд перенес рассмотрение дела о вкладах братьев Суркисов в “ПриватБанке” “из-за давления на судей”, напомнил Фурса.

“Те судьи очень хотели принять решение в пользу Суркисов, но все эти нехорошие люди на них начали давить, чтобы этого не случилось. И судьи просят убрать это давление, чтобы они смогли спокойно принять решение в пользу Коломойского и Суркисов”, — пишет банкир.

В том, что суд не состоялся, есть как плюсы, так и минусы, продолжил Фурса.

“Хорошо, что решение Суд не принял и не разблокировал возможность признать национализацию Приватбанка незаконной до той поры, пока парламент не принял антиколомойский закон. Ушел большой риск для макроэкономики. Теперь дела о признании незаконности национализации Приватбанка не будут рассмотрены до того момента, пока парламент не примет закон. Если будет, конечно, политическая воля для его принятия.

Плохо, что украинские судьи продолжают не замечать фактов связанности Суркисов, которые сами Суркисы раскрывают перед судом Лондона. Плохо, что в Суде Лондона у государства Украина шансов выиграть против олигархов в сотни раз больше, чем в украинском суде”, — подчеркивает банкир.

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Фурса также прокомментировал заявления судей о том, что на служителей Фемиды якобы “давят СМИ”. Но сложно назвать давлением просьбу журналистов к судьям сравнить текст иска братьев Сурксисов в Лондоне и в Украине, считает эксперт.

В первом случае олигархи прямо пишут о своей связанности с Коломойским, во втором — доказывают, что не связанны.

“Это ведь не так сложно для судей, взять и почитать. Официальный документ. Но теперь это называют давлением”, — считает Фурса.

Таким образом, украинские суды оставили себе возможность вернуться к делу после получения поддержки МВФ, говорит эксперт.

“Когда легко объяснят, что и закон был не конституционный и Суд бы состоялся раньше, но на Суд давили. Традиционная логика напёрсточного, которая может нам всем очень дорого стоить.

И речь не только о миллиардах гривен, который украинский суд очень хочет выплатить из кармана налогоплательщиков в карманы олигархов”, — отметил он.

Как писал УНН, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала позицию Суркисов по делу “Привата” непоследовательной, ведь в украинских судах они доказывают, что не связаны с Коломойским, а в Лондонских прямо признают наличие общего бизнеса и интересов.

Напомним, что дата следующего заседания ВС по “делу Суркиса” пока не определена.

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