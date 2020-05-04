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Спор "Суркисов-Привата" уже давно чисто политический: вопросы - в позиции Зеленского

Киев • УНН

 • 39392 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Судьба судебных исков семьи Суркисов в деле национализации "ПриватБанка" решается на политическом уровне. С одной стороны - олигархи, которые умеют "строить отношения с судами в свою пользу", а с другой - Президент, который может дать на это свое молчаливое согласие. Об этом в комментариях УНН рассказали политический аналитик Александр Кочетков и экономист Борис Кушнирук.

Спор "Суркисов-Привата" уже давно чисто политический: вопросы - в позиции Зеленского

"Совершенно ясно, что все, что связано с "Приватом" и совокупными проблемами - к которым относится, в частности, и иск Суркисов - это сугубо политические споры. Они не являются судебными проблемами, это решается на политическом уровне.

То есть, то, что сегодня происходит, к суду никакого отношения не имеет", - говорит эксперт и добавляет, что в таких условиях опытные люди, вроде Суркисов, давно "умеют выстроить отношения с судом в свою пользу".

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Как пояснил Кочетков, "Приват" и семейный банк семьи Суркисов "А-Банк" имели даже идентичные операционные системы. Это очередной опосредованный факт "связи", что указывает на обоснованность bail in в отношении Суркисов, считает эксперт.

По мнению политолога, Президент Украины Владимир Зеленский может быть не осведомлен в деталях иска Суркисов против государственного банка и его вероятных последствий.

"Он должен быть в курсе всех важных вопросов. Хотя у него это не всегда получается. Он полностью доверяет собственному окружению. А собственное окружение этим пользуется. Он не владеет ситуацией с "Приватом" и Суркисами точно. Здесь и неопытность окружения Президента, и недостаток времени на это. Поэтому большое количество важных вопросов и проходит за спиной Президента", - говорит Кочетков.

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Несколько иного мнения относительно "участия" Президента в этом деле экономист Борис Кушнирук.

По его словам, сейчас ведется "игра", "фактически, с молчаливым содействием Зеленского и его команды".

"Там и блокировки СБУ на проведение необходимых экспертиз для того, чтобы можно было предъявить обвинение должностным лицам и владельцам по хищению банков, и тому подобное. Есть сегодня много нюансов, которые свидетельствуют о том, что власть играет в пользу бизнесменов", - говорит экономист.

Кушнирук добавляет, что сегодня "мы наблюдаем историю, когда власти официально как бы не помогают" Суркисам в судебных делах, но одновременно делают все, чтобы олигархи "умыли руки".

Напомним, к кипрским депозитам семьи Суркисов (при национализации "Привата") была применена процедура bail in. Законность ее проведения олигархи оспаривают в Верховном суде.

Крайнее судебное заседание по этому поводу будо отменено. Судьи Верховного суда заявили о давлении на себя якобы со стороны СМИ.

В случае выигрыша Суркисов в суде, государство может быть обязано выплачивать олигархам от 1 до 29 млрд грн.

Также напомним, решение о национализации "Привата" принимал НБУ, учитывая кризисное состояние банка и в целях обеспечения стабильности банковской системы в Украине.

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