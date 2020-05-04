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"Приват", ОГП і поширювачі інформації "на користь Суркісів": ВС деталізував свою заяву про тиск

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Судді Великої Палати Верховного Суду повідомили Вищу раду правосуддя про втручання у їх професійну діяльність та про вчинення тиску на суд у справі ПриватБанку. Про це інформує портал “Судова влада України”, передає УНН.

"Приват", ОГП і поширювачі інформації "на користь Суркісів": ВС деталізував свою заяву про тиск

Відповідне повідомлення до ВРП подали 17 суддів Великої Палати Верховного Суду. Вони заявили про тиск на суд у справі “ПриватБанку” з метою ухвалення рішення на користь однієї зі сторін. Мова про позов українських олігархів Суркісів до НБУ у справі націоналізації “Приватбанку”, який розглядає Велика Палата Верховного Суду.

Так, судді повідомляють: “За декілька днів до кожного судового засідання та в день проведення засідання в мережі Інтернет, в електронних засобах масової інформації та в соціальних мережах поширювалась інформація, спрямована на підрив авторитету судової влади, Верховного Суду та суддів Великої Палати Верховного Суду. Припущення авторів цих публікацій і дописів поєднуються з твердженнями про отримання суддями Великої Палати Верховного Суду неправомірної вигоди, змову з представниками позивачів, містять погрози”.

16 березня 2020 року Велика Палата Верховного Суду відкрила судові засідання у справі для громадськості.

“...проте „співзасновник“ політичної партії „Демократична сокира“ поширив у мережі Інтернет, на думку суддів, недостовірну інформацію про перебіг цього засідання з використанням ненормативної лексики”, вважають судді.

Зазначено, що того самого дня під час судового засідання у справі люди з прапорами ФК “Динамо”, а також члени політичної партії “Демократична сокира” та її прихильники проводили під приміщенням Верховного Суду на вул. Пилипа Орлика, 8, зібрання, під час якого скандували гасла, озвучували вимоги до суду в конкретній справі.

“22 квітня 2020 року та сама партія та вказаний її „співзасновник“ оприлюднили інформацію про те, що останній під час судового засідання 16 березня 2020 року став свідком злочину, який вчинили судді Великої Палати Верховного Суду, а також їхньої змови з представниками позивачів у справі (це може нібито підтвердити тим, що він це особисто бачив)”, — інформують судді.

Судді Верховного Суду наголошують, що така інформація не відповідає дійсності. Більше того, зазначені особи оприлюднили інформацію про те, що вказаний громадянин уже звернувся до Національного антикорупційного бюро України із повідомленням про вчинення суддями Великої Палати Верховного Суду злочину, але отримав відповідь на це звернення про відсутність підстав для внесення інформації про вчинення кримінального правопорушення до ЄДРДР.

25 квітня 2020 року політична партія “Демократична сокира” та інші особи оприлюднили інформацію про те, яким би мало бути рішення Великої Палати Верховного Суду у справі, “якщо б у нас в країні суди від районного і аж до Верховного були б ... чесними або взагалі були”, а також навели недостовірну, на думку суддів, інформацію про те, що говорили конкретні судді Великої Палати Верховного Суду під час судового засідання 16 березня 2020 року.

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Окрім заяв від партії “Демократична сокира” судді називають тиском на себе ще й повідомлення члена наглядової ради AT “Приватбанк”.

“У соціальній мережі “Фейсбук” (він) оприлюднив заклик до суддів, які розглядають справу, “читати шикарну статтю”, опубліковану на вебсайті “Дзеркало тижня”, або “рахувати гроші ... ”, - обурюються судді.

Також зазначено, що в останні дні перед судовим засіданням, призначеним на 27 квітня 2020 року, почалося активне поширення в мережі Інтернет інформації “для формування думки суддів і громадськості на користь позивачів, що судді вважають теж недопустимим”.

І наостанок до “фактів” тиску на себе судді додали публічну заяву Генерального прокурора Ірини Венедиктової.

“23 квітня 2020 року свою позицію як позицію Офісу Генерального прокурора озвучила і Генеральний прокурор, яка фактично протиставила судову владу суспільству та загалом державі. З виступу складається враження, що єдиним захисником суспільства та держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто у справі правий, а хто — ні. В умовах, коли навколо цієї справи очевидно проглядається збурювання громадських почуттів та намагання принизити суд, такі заяви навряд чи можуть вважатися прийнятними”, — зазначено у повідомленні.

Таким чином, судді Великої Палати Верховного Суду вважають, що усі “зазначені обставини є формою втручання в діяльність Верховного Суду” та способом впливу і тиску з метою ухвалення рішення на користь однієї зі сторін.

“Відповідно до статті 73 Закону України „Про Вищу раду правосуддя“ вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддями фактів та ухвалено відповідне рішення”, — резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, 27 квітня судді ВС скасували засідання у справі “Срукіса-Привату”, заявивши про тиск на них з боку ЗМІ.

Як писав УНН, раніше в НБУ пояснили, що буде в разі виграшу олігархів в суді по “Привату”.

Так, за словами Андрія Пожидаєва, програш України Суркісам може привести до втрати державою 29 мільярдів гривень і до скасування націоналізації ПриватБанку. 

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