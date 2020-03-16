Протест під Верховним Судом: Суркіса закликають не ганьбити "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні, 16 березня, активісти пікетували будівлю Верховного Суду України, де розглядається позов сім'ї Суркісів проти НБУ про законність процедури bail-in, передає УНН.
Під стінами суду відбулися дві акції протесту. Одні учасники акції тримали прапори "Динамо", вимагаючи повернути гроші сім'ї Суркісів. На думку українців, акція - проплачена, оскільки її учасники не володіють банальною інформацією про київський ФК. Наприклад - не знають імен і прізвищ футболістів.
"Добре хоч назву клубу без помилок говорять. Деякі", - коментує користувач соцмережі Facebook Антон Швець.
Українці також переконані, що залучаючи в подібні акції ФК і проплачених учасників протесту, його власники - Ігор і Григорій Суркіси ганьблять ім'я клубу.
"Суркіси, досить ганьбити Динамо", - коментує користувач соцмережі Facebook Віталій Шеремета.
Інші учасники акції закликають суд не повертати гроші сім'ї Суркісів. Свій заклик активісти аргументують тим, що кошти були пов'язані з колишніми власниками "Приватбанку" і їх доведеться повертати з державного бюджету.
Позов розглядає Велика палата Верховного Суду. За даними НБУ, під час розгляду справи члени сім'ї Суркісів намагаються довести, що не є пов'язаними з ексвласниками Приватбанку особами. Також вони хочуть скасувати конвертацію їх коштів на акції Приватбанку під час націоналізації (процедура bail-in).
Bail-in - стандартна міжнародна практика, коли кошти власників і пов'язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку. При входженні держави в капітал такого банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам і пов'язаним з ними особам.
У НБУ наголошують, що під процедуру bail-in потрапили кошти пов'язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн і завдяки цьому вдалося зменшити фінансове навантаження на державу.
Нацбанк також відзначає, що від цього судового процесу залежить відновлення процесу щодо оскарження націоналізації Приватбанку.