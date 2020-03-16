Протест под Верховным Судом: Суркиса призывают не позорить "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня, 16 марта, активисты пикетировали здание Верховного суда Украины, где рассматривается иск семьи Суркисов против НБУ о законности процедуры bail-in, передает УНН.
Под стенами суда состоялись две акции протеста. Одни участники акции держали флаги "Динамо", требуя вернуть деньги семье Суркисов. По мнению украинцев, акция – проплачена, поскольку ее участники не владеют банальной информацией о киевском ФК. К примеру – не знают имен и фамилий футболистов.
"Хорошо хоть название клуба без ошибок говорят. Некоторые", - комментирует пользователь соцсети Facebook Антон Швец.
Украинцы также убеждены, что вовлекая в подобные акции ФК и проплаченых протестующих, его владельцы – Игорь и Григорий Суркисы позорят имя клуба.
"Суркисы, хватит позорить Динамо", - комментирует пользователь соцсети Facebook Виталий Шеремета.
Другие участники акции призывают суд не возвращать деньги семье Суркисов. Свой призыв активисты аргументируют тем, что средства были связаны с бывшими владельцами "Приватбанка" и их придется возвращать из государственного бюджета.
Иск рассматривает Большая Палата Верховного Суда. По данным НБУ, в ходе рассмотрения дела члены семьи Суркисов пытаются доказать, что не являются связанными с экс-владельцами Приватбанка лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции Приватбанка во время национализации (процедура bail-in).
Bail-in - стандартная международная практика, когда средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег экс-владельцам и связанным с ними лицам.
В НБУ подчеркивают, что под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн и благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.
Нацбанк также отмечает, что от этого судебного процесса зависит восстановление процесса об обжаловании национализации Приватбанка.