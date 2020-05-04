"Приват", ОГП и распространители информации "в пользу Суркисов": ВС детализировал свое заявление о давлении

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 15559 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 81890 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 111048 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 182677 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 185975 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 392902 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227017 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502398 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349659 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230768 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 12035 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11472 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10528 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 10760 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10005 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 144759 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 132739 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220833 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 392902 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502398 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 15559 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39268 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38870 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46365 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76510 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

"Приват", ОГП и распространители информации "в пользу Суркисов": ВС детализировал свое заявление о давлении

Киев • УНН

 • 12445 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Судьи Большой Палаты Верховного Суда сообщили Высший совет правосудия о вмешательстве в их профессиональную деятельность и о совершении давления на суд по делу ПриватБанка. Об этом информирует портал "Судебная власть Украины", передает УНН.

"Приват", ОГП и распространители информации "в пользу Суркисов": ВС детализировал свое заявление о давлении

Соответствующее сообщение в ВСП подали 17 членов Большой Палаты Верховного Суда. Они заявили о давлении на суд по делу "ПриватБанка" с целью принятия решения в пользу одной из сторон. Речь об иске украинских олигархов Суркисов к НБУ по делу национализации "ПриватБанка", который рассматривает Большая Палата Верховного Суда.

Так, судьи сообщают: "За несколько дней до каждого судебного заседания и в день проведения заседания в сети Интернет, в электронных средствах массовой информации и в социальных сетях распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти, Верховного Суда и судей Большой Палаты Верховного Суда. Предположение авторов этих публикаций и сообщений сочетаются с утверждениями о получении судьями Большой Палаты Верховного Суда неправомерной выгоды, сговоре с представителями истцов, содержащие угрозы".

16 марта 2020 года Большая Палата Верховного Суда открыла судебные заседания по делу для общественности.

"... однако "соучредитель" политической партии "Демократична сокира" распространил в сети Интернет, по мнению судей, недостоверную информацию о ходе этого заседания с использованием ненормативной лексики", считают судьи.

Отмечено, что в тот же день во время судебного заседания по делу люди с флагами ФК "Динамо", а также члены политической партии "Демократична сокира" и ее сторонники проводили под зданием Верховного Суда по ул. Пилипа Орлика, 8, собрание, во время которого скандировали лозунги, озвучивали требования к суду в конкретном деле.

"22 апреля 2020 года та же партия и указанный ее "соучредитель" обнародовали информацию о том, что последний во время судебного заседания 16 марта 2020 года стал свидетелем преступления, которое совершили судьи Большой Палаты Верховного Суда, а также их сговора с представителями истцов по делу (это может якобы подтвердить тем, что он это лично видел)", - информируют судьи.

Судьи Верховного Суда отмечают, что такая информация не соответствует действительности. Более того, указанные лица обнародовали информацию о том, что указанный гражданин уже обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с сообщением о совершении судьями Большой Палаты Верховного Суда преступления, но получил ответ на это обращение об отсутствии оснований для внесения информации о совершении уголовного преступления в ЕГРДР.

25 апреля 2020 года политическая партия "Демократична сокира" и другие лица обнародовали информацию о том, какими должны быть решения Большой Палаты Верховного Суда по делу, "если бы у нас в стране суды от районного и до Верховного были бы ... честными или вообще были", а также привели недостоверную, по мнению судей, информацию о том, что говорили конкретные судьи Большой Палаты Верховного Суда во время судебного заседания 16 марта 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело "Привата-Суркисов" давно перешло в политическую плоскость и имеет целью "обуздать" Зеленского

Кроме заявлений от партии "Демократична сокира" судьи называют давлением на себя еще и сообщение члена наблюдательного совета AT "ПриватБанк".

"В социальной сети "Фейсбук" (он) обнародовал призыв к судьям, которые рассматривают дело, "читать шикарную статью", опубликованную на веб-сайте "Зеркало недели", или "считать деньги ...", - возмущаются судьи.

Также отмечено, что в последние дни перед судебным заседанием, назначенным на 27 апреля 2020 года, началось активное распространение в сети Интернет информации "для формирования мнения судей и общественности в пользу истцов, что судьи считают тоже недопустимым".

И напоследок к "фактам" давления на себя судьи добавили публичное заявление Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса Генерального прокурора озвучила и Генеральный прокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и вообще государству. Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в деле прав, а кто - нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возмущение общественных чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", - говорится в сообщении.

Таким образом, судьи Большой Палаты Верховного Суда считают, что все "указанные обстоятельства являются формой вмешательства в деятельность Верховного Суда" и способом воздействия и давления с целью принятия решения в пользу одной из сторон.

"Согласно статье 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьями фактов и принято соответствующее решение", - резюмируется в сообщении.

Напомним, 27 апреля судьи ВС отменили заседание по делу "Срукиса-Привата", заявив о давлении на них со стороны СМИ.

Как писал УНН, ранее в НБУ объяснили, что будет в случае выигрыша олигархов в суде по "Привату".

Так, по словам Андрея Пожидаева, проигрыш Украины Суркисам может привести к потере государством 29 млрд гривен и до отмены национализации ПриватБанка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,427.80
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.84