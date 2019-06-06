Спикер полського Сената: "Северный поток - 2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы

Необходимо вовремя увидеть вызовы и на них реагировать, — сказал Карчевский, — поскольку “если их вовремя не заметить — вызовы могут стать смертельными угрозами”.

“Из-за российской угрозы государствам восточного фланга НАТО чрезвычайно зависит от трансатлантического единства. Разделение между ядром Европейского Союза и США, который углубляется, отношения между Вашингтоном и Анкарой, брекзит — это, без сомнения, вызовы, с которыми мы должны справиться. В нашем интересе — ослаблять все возможные напряжения, которые появляются на этих линиях”.

В оценке Станислава Карчевского, энергетическое взаимопонимания между Россией и Германией, которое символизирует инвестиция “Северный поток — 2”, противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что для Киева крайне важно противостояния строительству российского газопровода.