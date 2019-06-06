Спикер полського Сената: "Северный поток - 2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 9655 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 32018 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 52398 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114241 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109256 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136381 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144126 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130004 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130082 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Спикер полського Сената: "Северный поток - 2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы

Киев  •  УНН

 • 9288 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. В польском Сенате продолжается Четвертый саммит глав парламентов стран Цетрально-Восточной Европы. В Варшаву приехали представители более двадцати стран. Политики говорили о "Падение коммунизма в Центральной и Восточной Европе". Дата проведения саммита совпадает с тридцатой годовщиной проведения в Польше частично свободных выборов. В своей речи маршал (спикер) польского Сената Станислав Карчевский отметил, что список вызовов, перед которыми стоят страны Центрально-Восточной Европы, с каждым годом "тревожно удлиняется". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Необходимо вовремя увидеть вызовы и на них реагировать, — сказал Карчевский, — поскольку “если их вовремя не заметить — вызовы могут стать смертельными угрозами”.

“Из-за российской угрозы государствам восточного фланга НАТО чрезвычайно зависит от трансатлантического единства. Разделение между ядром Европейского Союза и США, который углубляется, отношения между Вашингтоном и Анкарой, брекзит — это, без сомнения, вызовы, с которыми мы должны справиться. В нашем интересе — ослаблять все возможные напряжения, которые появляются на этих линиях”.

В оценке Станислава Карчевского, энергетическое взаимопонимания между Россией и Германией, которое символизирует инвестиция “Северный поток — 2”, противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что для Киева крайне важно противостояния строительству российского газопровода.

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