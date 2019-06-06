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Спікер полського Сенату: "Північний потік - 2" суперечить інтересам Центрально-Східної Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. У польському Сенаті триває Четвертий саміт голів парламентів країн Цетрально-Східної Європи. До Варшави приїхали представники понад двадцяти країн. Політики розмовляли про “Падіння комунізму в Центрально-Східній Європі”. Дата проведення саміту збігається з тридцятою річницею проведення у Польщі частково вільних виборів. У своїй промові маршал (спікер) польського Сенату Станіслав Карчевський наголосив на тому, що список викликів, перед якими стоять країни Центрально-Східної Європи, з кожним роком “тривожно видовжується”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Польске радіо.

Необхідно вчасно побачити виклики і на них реагувати, — сказав Карчевський, — оскільки “якщо їх вчасно не помітити — виклики можуть стати смертельними загрозами”.

“Через російську загрозу державам східного флангу НАТО надзвичайно залежить на трансатлантичній єдності. Поділ між ядром Європейського Союзу та США, який поглиблюється, взаємовідносини між Вашингтоном і Анкарою, брекзит — це, без сумніву, виклики, з якими ми повинні впоратися. В нашому інтересі — послаблювати усі можливі напруження, які з’являються на цих лініях”.

В оцінці Станіслава Карчевського, енергетичне порозуміння між Росією та Німеччиною, яке символізує інвестиція “Північний потік — 2”, суперечить інтересам Центрально-Східної Європи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У російській Раді Федерації вирішили прокоментувати слова президента України про “Північний потік-2”

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що для Києва вкрай важливо протистояння будівництву російського газопроводу.

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