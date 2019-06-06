Спікер полського Сенату: "Північний потік - 2" суперечить інтересам Центрально-Східної Європи

КИЇВ. 6 червня. УНН. У польському Сенаті триває Четвертий саміт голів парламентів країн Цетрально-Східної Європи. До Варшави приїхали представники понад двадцяти країн. Політики розмовляли про “Падіння комунізму в Центрально-Східній Європі”. Дата проведення саміту збігається з тридцятою річницею проведення у Польщі частково вільних виборів. У своїй промові маршал (спікер) польського Сенату Станіслав Карчевський наголосив на тому, що список викликів, перед якими стоять країни Центрально-Східної Європи, з кожним роком “тривожно видовжується”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Польске радіо.