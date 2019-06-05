У російській Раді Федерації вирішили прокоментувати слова президента України про "Північний потік-2"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Українська газотранспортна система “втратить стратегічне значення без російського газу”, заявив член Ради Федерації Олексій Пушков в Twitter, передає УНН.

Сенатор зазначив, що “спроби президента України Володимира Зеленського” протидіяти будівництву газопроводу “Північний потік-2” будуть “марними”.

“Зеленський йде уторованим шляхом — має намір разом з Варшавою боротися з Пів.потоком-2. Порошенко боровся-боровся — надірвався. Ніж даремно боротися, Зеленському краще б подумати, як зберегти українську ГТС. Без нашого газу від її „стратегічного значення“ пшик один залишиться”, — написав політик.

Раніше Зеленський під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що для Києва вкрай важливо протистояння будівництву російського газопроводу.

В рамках проекту “Північний потік-2” передбачається прокладка двох ниток газопроводу по Балтійському морю від російського узбережжя до Німеччини. Газопровід потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік пройде через територіальні або виняткові економічні зони Фінляндії, Швеції та Данії, яка поки не дала дозвіл на будівництво.

У Європі проект підтримують Німеччина, Австрія та Норвегія. Прихильники його реалізації зацікавлені в надійних безперебійних поставках газу. Противниками російського проекту виступають Польща, Латвія, Литва, а також Україна.

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