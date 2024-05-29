Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об "иноагентах" вместо президента

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пообещал подписать скандальный закон об" иноагентах " вместо президентки Саломе Зурабишвили, после чего документ вступит в силу. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

Детали

Закон" о прозрачности иностранного влияния " был направлен на подписание президенту Грузии сразу после преодоления вето, 28 мая, сообщил на пресс-конференции спикер парламента.

Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой вероятностью она его не подпишет. Соответственно этот закон подпишу я, - сказал Шалва Папуашвили.

Кроме того, представитель парламента сообщил, что часть парламентской оппозиции объявила о политическом бойкоте пленарных заседаний на этой неделе.

Напомним

Президента Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан своей страны собрать подписи для проведения референдума относительно закона об "иноагентах" после того, как провластное парламентское большинство преодолело ее вето.