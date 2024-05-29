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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об "иноагентах" вместо президента

Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об "иноагентах" вместо президента

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 12:55  •  7456 просмотра

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пообещал подписать скандальный закон об "иностранных агентах" вместо президента, после чего документ вступит в силу.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пообещал подписать скандальный закон об" иноагентах " вместо президентки Саломе Зурабишвили, после чего документ вступит в силу. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

Детали

Закон" о прозрачности иностранного влияния " был направлен на подписание президенту Грузии сразу после преодоления вето, 28 мая, сообщил на пресс-конференции спикер парламента.

Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой вероятностью она его не подпишет. Соответственно этот закон подпишу я,

- сказал Шалва Папуашвили.

Кроме того, представитель парламента сообщил, что часть парламентской оппозиции объявила о политическом бойкоте пленарных заседаний на этой неделе.

Напомним

Президента Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан своей страны собрать подписи для проведения референдума относительно закона об "иноагентах" после того, как провластное парламентское большинство преодолело ее вето.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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