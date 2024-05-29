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Спікер парламенту Грузії заявив, що сам підпише закон про "іноагентів" замість президентки

Спікер парламенту Грузії заявив, що сам підпише закон про "іноагентів" замість президентки

Київ • УНН

 • 20640 перегляди

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі пообіцяв підписати скандальний закон про" іноземних агентів " замість президентки, після чого документ набуде чинності.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі пообіцяв підписати скандальний закон про "іноагентів" замість президентки Саломе Зурабішвілі, після чого документ набуде чинності. Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише УНН.

Деталі

Закон "Про прозорість іноземного впливу" було надіслано на підписання президенту Грузії відразу після подолання вето, 28 травня, повідомив на пресконференції речник парламенту.

Зараз ми очікуємо на підпис. Зрозуміло, що з великою ймовірністю вона його не підпише. Відповідно цей закон підпишу я,

- сказав Шалва Папуашвілі.

Крім того, речник парламенту повідомив, що частина парламентської опозиції оголосила про політичний бойкот пленарних засідань цього тижня.

Нагадаємо

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала громадян своєї країни зібрати підписи для проведення референдуму стосовно закону про "іноагентів" після того, як провладна парламентська більшість подолала її вето.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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