Спецтрибунал за преступление агрессии россии против Украины сможет выносить приговоры, которые будет признавать международный суд - Кориневич

Посол по особым поручениям Антон Кориневич сообщил, что процесс создания специального трибунала за преступление агрессии россии против Украины завершится достаточно быстро. Спецтрибунал сможет выносить приговоры, которые будут признаваться международным судом, сказал Кориневич во время дискуссии "За пределами Запада: Глобальное видение Специального трибунала за преступление агрессии", передает УНН.

Детали

Специальный трибунал – это уже реальность. И работа по финализации и выходу на подписание соглашения между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала может завершиться достаточно быстро. Юристы свою работу сделали, проекты документов готовы - сообщил Кориневич. - сообщил Кориневич.

По словам Кориневича, специальный трибунал будет работать только с одним преступлением, а именно агрессией россии против Украины.

Будет иметь предметную юрисдикцию только в отношении преступления агрессии против Украины, что абсолютно логично, поскольку другие тяжелейшие международные преступления уже покрываются другими механизмами, в частности международным уголовным судом и судами национальными - пояснил дипломат.

При этом, по его словам, специальный трибунал будет самостоятельным международным органом, который будет иметь свою собственную международную правосубъектность.

Он сможет заключать с государствами и другими международными организациями частные правовые контракты. Спецтрибунал не будет частью какой-либо национальной, правовой или судебной системы. Это будет отдельный международный орган - пояснил эксперт.

Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява

Также Кориневич отметил, что спецтрибунал будет использовать как основной источник международное право и будет обращаться к национальному праву Украины только в том случае, когда международное право не позволяет найти ответ на конкретный вопрос.

Он также добавил, что судьями, прокурорами, помощниками во время работы спецтрибунала в основном будут коллеги из иностранных государств, с международным опытом, поэтому трибунал будет иметь максимальное количество международных элементов.

Еще одна характерная черта, которой не имеют большинство органов международной уголовной юстиции. Спецтрибунал сможет выносить заочные приговоры представителями высшего руководства российской федерации. Это важный элемент, который нам позволит не только иметь ордера на арест, но и позволит иметь приговоры, которые будут признаваться международным судом - сообщил Кориневич.

Посол также подчеркнул, что значение этого трибунала очень важно, поскольку ни один другой правовой орган таким делом не занимается.

Трибунал будет компактным, потому что одно преступление, но его значение будет очень фундаментальным, поскольку он будет касаться начала и ведения агрессивной войны против Украины, то чего, к сожалению, не может сделать ни один другой правовой орган - подытожил Кориневич.

Дополнение

Международная коалиция из 39 государств официально поддержала создание специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины.