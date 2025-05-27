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Спецтрибунал за злочин агресії росії проти України зможе виносити вироки, які визнаватиме міжнародний суд - Кориневич

Київ • УНН

 • 438 перегляди

За словами Кориневича, юристи вже завершили підготовку документів, а міжнародна коаліція з 39 держав підтримала створення трибуналу. Він зможе виносити заочні вироки керівництву рф.

Спецтрибунал за злочин агресії росії проти України зможе виносити вироки, які визнаватиме міжнародний суд - Кориневич

Посол з особливих доручень Антон Кориневич повідомив, що процес створення спеціального трибуналу за злочин агресії росії проти України завершиться досить швидко. Спецтрибунал зможе виносити вироки, які будуть визнаватися міжнародним судом, сказав Кориневич під час дискусії "Поза межами Заходу: Глобальне бачення Спеціального трибуналу за злочин агресії", передає УНН.

Деталі

Спеціальний трибунал – це вже реальність. І робота щодо фіналізації і виходу на підписання угоди між Україною і Радою Європи про створення спеціального трибуналу може завершитися досить швидко. Юристи свою роботу зробили, проєкти документів готові - повідомив Кориневич.

 - повідомив Кориневич.

За словами Кориневича, спеціальний трибунал буде працювати тільки з одним злочином, а саме агресією росії проти України.

Матиме предметну юрисдикцію тільки щодо злочину агресії проти України, що є абсолютно логічним, оскільки інші найтяжчі міжнародні злочини вже покриваються іншими механізмами, зокрема міжнародним кримінальним судом і судами національними

- пояснив дипломат.

При цьому, за його словами, спеціальний трибунал буде самостійним міжнародним органом, який матиме свою власну міжнародну правосуб'єктність.

Він зможе укладати з державами та іншими міжнародними організаціями приватні правові контракти. Спецтрибунал не буде частиною будь якої національної, правової чи судової системи. Це буде окремий міжнародний орган

 - пояснив експерт.

Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява10.05.25, 01:42 • 3580 переглядiв

Також Кориневич зазначив, що спецтрибунал використовуватиме як основне джерело міжнародне право і звертатиметься до національного права України тільки в тому випадку, коли міжнародне право не дає змоги знайти відповідь на конкретне запитання.

Він також додав, що суддями, прокурорами, помічниками під час роботи спецтрибуналу в основному будуть колеги з іноземних держав, з міжнародним досвідом, тож трибунал матиме максимальну кількість міжнародних елементів.

Ще одна характерна риса, якої не мають більшість органів міжнародної кримінальної юстиції. Спецтрибунал зможе виносити заочні вироки представниками вищого керівництва російської федерації. Це важливий елемент, який нам дозволить не тільки мати ордери на арешт, але і дозволить мати вироки, які будуть визнаватися міжнародним судом

 - повідомив Кориневич.

Посол також наголосив, що значення цього трибуналу є дуже важливим, оскільки жоден інший правовий орган такою справою не займається.

Трибунал буде компактним, бо один злочин, але його значення буде дуже фундаментальним, оскільки він стосуватиметься початку і ведення агресивної війни проти України, те чого, на жаль, не може зробити жоден інший правовий орган

- підсумував Кориневич.

Доповнення

Міжнародна коаліція з 39 держав офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

У День Європи міжнародна коаліція 39 держав (Core Group) офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України

 - йдеться в повідомленні.
Павло Зінченко

Павло Зінченко

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