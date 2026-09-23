Спецпредставитель Трампа заявил о «хороших отношениях» с лукашенко и переговорах по санкциям
Киев • УНН
Джон Коул заявил о хороших отношениях с лукашенко. Они обсуждали политзаключённых, санкции и возможное восстановление посольства США.
Специальный представитель президента США по вопросам Беларуси Джон Коул заявил, что уже несколько раз посещал Беларусь и проводил переговоры с Александром Лукашенко. Стороны обсуждали освобождение политзаключённых, санкции и нормализацию отношений между США и Беларусью, заявил Коул в эфире, пишет УНН.
Детали
По словам спецпредставителя, во время контактов с Лукашенко у них "восстановились хорошие отношения".
Мы обсуждали с ним освобождение заключённых, обсуждали санкции, говорили о том, как нормализовать отношения между нашими странами. Мы хотим, чтобы у нас были нормальные отношения между нашими странами, чтобы в будущем можно было снова открыть посольство
Коул высказался о политзаключённых в Беларуси
Спецпредставитель Трампа заявил, что видит перспективу дальнейшего освобождения политических заключённых в Беларуси.
Во время интервью Коулу также напомнили, что во время одного из его последних визитов Лукашенко утверждал, что в Беларуси нет политических заключённых.
Да, он это говорил, я слышал, что он сказал. Вот всё, что я могу сказать в качестве комментария
Сибига призвал привлечь к ответственности режим Лукашенко за соучастие в войне против Украины22.09.26, 02:36 • 10185 просмотров