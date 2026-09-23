Спецпредставитель Трампа заявил о «хороших отношениях» с лукашенко и переговорах по санкциям

Специальный представитель президента США по вопросам Беларуси Джон Коул заявил, что уже несколько раз посещал Беларусь и проводил переговоры с Александром Лукашенко. Стороны обсуждали освобождение политзаключённых, санкции и нормализацию отношений между США и Беларусью, заявил Коул в эфире, пишет УНН.

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По словам спецпредставителя, во время контактов с Лукашенко у них "восстановились хорошие отношения".

Мы обсуждали с ним освобождение заключённых, обсуждали санкции, говорили о том, как нормализовать отношения между нашими странами. Мы хотим, чтобы у нас были нормальные отношения между нашими странами, чтобы в будущем можно было снова открыть посольство – заявил Коул.

Коул высказался о политзаключённых в Беларуси

Спецпредставитель Трампа заявил, что видит перспективу дальнейшего освобождения политических заключённых в Беларуси.

Во время интервью Коулу также напомнили, что во время одного из его последних визитов Лукашенко утверждал, что в Беларуси нет политических заключённых.

Да, он это говорил, я слышал, что он сказал. Вот всё, что я могу сказать в качестве комментария – ответил Коул.

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