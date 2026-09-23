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Спецпредставник Трампа заявив про "хороші відносини" з лукашенком і переговори щодо санкцій

Київ • УНН

 • 2018 перегляди

Джон Коул заявив про хороші відносини з лукашенком. Вони обговорювали політв’язнів, санкції та можливе відновлення посольства США.

Спецпредставник Трампа заявив про "хороші відносини" з лукашенком і переговори щодо санкцій

Спеціальний представник президента США з питань білорусі Джон Коул заявив, що вже кілька разів відвідував білорусь та проводив переговори з олександром лукашенком. Сторони обговорювали звільнення політв'язнів, санкції та нормалізацію відносин між США і білоруссю, заявив Коул в ефірі, пише УНН.

Деталі

За словами спецпредставника, під час контактів із лукашенком у них "відновилися хороші відносини".

Ми обговорювали з ним звільнення ув'язнених, обговорювали санкції, говорили про те, як нормалізувати відносини між нашими країнами. Ми хочемо, щоб у нас були нормальні відносини між нашими країнами, щоб у майбутньому можна було знову відкрити посольство

– заявив Коул.

Коул висловився про політв'язнів у білорусі

Спецпредставник Трампа заявив, що бачить перспективу подальшого звільнення політичних в'язнів у білорусі.

Під час інтерв'ю Коулу також нагадали, що під час одного з його останніх візитів лукашенко стверджував, що в білорусі немає політичних в'язнів.

Так, він це говорив, я чув, що він сказав. Ось усе, що я можу сказати як коментар

– відповів Коул.

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Степан Гафтко

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