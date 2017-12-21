Спецпосланник генсека ООН примет участие в переговорах по Сирии в Астане
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Специальный посол Генерального секретаря ООН по Сирии Эндрю де Мистура 22 декабря примет участие в рамках восьмой международной встречи по Сирии в Астане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
В сообщении для журналистов руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахастана Ануар Жайнаков сказал: “Эндрю де Мистура прибудет в Астану завтра (22 декабря) утром. Сегодня у него запланированы встречи в Москве”.
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Восьмой раунд переговоров по Сирии начался в четверг в столице Казахстана. На повестке дня значится принятие положения о рабочей группе по обмену задержанных лиц, тел погибших между сторонами конфликта. Планируется утверждение заявления о гуманитарном разминировании, включая объекты ЮНЕСКО в Сирии.
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Напоминаем, в РФ обвинили США в подготовке боевиков “ИГ” для борьбы с армией Сирии.