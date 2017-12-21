Спецпосланець генсека ООН візьме участь в переговорах стосовно Сирії в Астані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Спеціальний посол генерального секретаря ООН з питань Сирії Стаффан де Містура 22 грудня візьме участь в рамках восьмої міжнародної зустрічі з питань Сирії в Астані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
У повідомлені для журналістів керівник прес-служби Міністерства закордонних справ Казахастану Ануар Жайнаков сказав: “Стаффан Де Містура прибуде в Астану завтра (22 грудня) вранці. Сьогодні у нього заплановані зустрічі в Москві”.
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Восьмий раунд переговорів щодо Сирії почався в четвер у столиці Казахстану. В порядку денному зустрічі значиться прийняття положення про робочу групу з обміну затриманих осіб, тіл загиблих між сторонами конфлікту. Планується затвердження заяви про гуманітарне розмінування, включаючи об’єкти ЮНЕСКО в Сирії.
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Нагадуємо, у РФ звинуватили США в підготовці бойовиків “ІД” для боротьби з армією Сирії.