Специалисты исследуют обломки ракет, которые рф применила в атаке на Украину - Игнат

Сейчас специалисты исследуют обломки ракет, делают экспертизы после чего можно будет сказать именно какие типы ракет сегодня использовались врагом против Украины. Об этом в эфире Киев 24 рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, передает УНН.

Немало именно ракет, которые летели по баллистической траектории. А вот определить, какие именно типы ракет, чтобы не задавали больше вопросов, на которые пока нет ответов, вот этим занимаются наземные специалисты. То, что все упало вниз, оно исследуется, эти все обломки, делается экспертиза, и тогда можно будет сказать, какой тип. Мы, собственно, указали, предположительно, какие типы ракет сегодня атаковали, в каком количестве. - сказал Игнат.

Дополнение

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз уже начали работу на объектах в столице Украины, пострадавших в результате утреннего ракетного удара РФ.

Уже найдены остатки, которые позволят идентифицировать оружие, которым наносился удар.

Проводится осмотр разрушений, фиксация всех обстоятельств и сбор частей и обломков российских ракет для их дальнейшей идентификации и анализа. Отдельные найденные объекты исследований по факту этой ночной атаки имеют маркировку и особые характеристики. Это поможет оперативно исследовать и предоставить правоохранительным органам всю возможную информацию. - сказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Найденные обломки с маркировкой и особыми характеристиками: Рувин о работе экспертов КНИИСЭ на местах утренних попаданий в Киеве

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что во время ракетной атаки 7 февраля рф, вероятно, попыталась для поражения целей в Киеве использовать свою "гиперзвуковую" ракету ЗМ22 "Циркон".