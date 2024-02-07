Фахівці досліджують уламки ракет, що рф застосувала в атаці на Україну - Ігнат
Київ • УНН
Експерти вивчають уламки ракет, щоб визначити типи ракет, які росія використовувала під час атак на Україну.
Наразі фахівці досліджують уламки ракет, роблять експертизи після чого можна буде сказати саме які типи ракет сьогодні використовувалися ворогом проти України. Про це в ефірі Київ 24 розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає УНН.
Чимало саме ракет, які летіли по балістичної траєкторії. А от визначити, які саме типи ракет, щоб не ставили більше питань, на які поки що немає відповідей, от цим займаються наземні фахівці. Те, що все упало вниз, воно досліджується, ці всі уламки, робиться експертиза, і тоді можна буде сказати, який тип. Ми, власне, вказали, імовірно, які типи ракет сьогодні атакували, в якій кількості.
Доповнення
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вже розпочали роботу на об’єктах у столиці України, що постраждали внаслідок ранкового ракетного удару рф.
Вже знайдені рештки, які дадуть змогу ідентифікувати зброю, якою наносився удар.
Проводиться огляд руйнувань, фіксація всіх обставин та збір частин і уламків російських ракет для їх подальшої ідентифікації й аналізу. Окремі знайдені об’єкти досліджень за фактом цієї нічної атаки мають маркування та особливі характеристики. Це допоможе оперативно дослідити й надати правоохоронним органам всю можливу інформацію.
Знайдені уламки з маркуванням та особливими характеристиками: Рувін про роботу експертів КНДІСЕ на місцях ранкових влучань у Києві07.02.24, 12:15 • 34920 переглядiв
Нагадаємо
Раніше ЗМІ повідомляли, що під час ракетної атаки 7 лютого рф, ймовірно, спробувала для ураження цілей у Києві використати свою "гіперзвукову" ракету ЗМ22 "Циркон".