Спасатели предупредили о шторме в Карпатах: скорость ветра достигнет 40 м/с

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 69439 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

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Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
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Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

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Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
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Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
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Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
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Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

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Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
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Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

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Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
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Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

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В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
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В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

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Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
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Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 123146 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

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Спасатели предупредили о шторме в Карпатах: скорость ветра достигнет 40 м/с

Спасатели предупредили о шторме в Карпатах: скорость ветра достигнет 40 м/с

Киев  •  УНН

 • 4545 просмотра

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Спасатели предупредили о сильном ветре в Карпатах 6-7 января с порывами до 40 м/с на высокогорье. На Прикарпатье ожидаются порывы до 22 м/с, что может осложнить работу коммунальных служб.

Спасатели настоятельно призывают не ходить в горы. На Прикарпатье ночью и утром 7 января  ожидаются порывы ветра до 22 м/с, в Карпатах - до 40 м/с. Об этом УНН со ссылкой на ГСЧС. 

Детали 

До конца суток 6 января, ночью и утром 7 января порывы ветра на Прикарпатье 17-22 м/с.

Сильный ветер в Карпатах - 25 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Как указали в ГСЧС, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в течение 7-11 января в Украине снова потеплеет. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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