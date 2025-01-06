Спасатели предупредили о шторме в Карпатах: скорость ветра достигнет 40 м/с

Спасатели настоятельно призывают не ходить в горы. На Прикарпатье ночью и утром 7 января ожидаются порывы ветра до 22 м/с, в Карпатах - до 40 м/с. Об этом УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

До конца суток 6 января, ночью и утром 7 января порывы ветра на Прикарпатье 17-22 м/с.

Сильный ветер в Карпатах - 25 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Как указали в ГСЧС, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в течение 7-11 января в Украине снова потеплеет.