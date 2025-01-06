Спасатели предупредили о шторме в Карпатах: скорость ветра достигнет 40 м/с
Киев • УНН
Спасатели предупредили о сильном ветре в Карпатах 6-7 января с порывами до 40 м/с на высокогорье. На Прикарпатье ожидаются порывы до 22 м/с, что может осложнить работу коммунальных служб.
Спасатели настоятельно призывают не ходить в горы. На Прикарпатье ночью и утром 7 января ожидаются порывы ветра до 22 м/с, в Карпатах - до 40 м/с. Об этом УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
До конца суток 6 января, ночью и утром 7 января порывы ветра на Прикарпатье 17-22 м/с.
Сильный ветер в Карпатах - 25 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
Как указали в ГСЧС, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в течение 7-11 января в Украине снова потеплеет.