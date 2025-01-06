Рятувальники попередили про шторм у Карпатах: швидкість вітру досягне 40 м/с
Київ • УНН
Рятувальники попередили про сильний вітер у Карпатах 6-7 січня з поривами до 40 м/с на високогір'ї. На Прикарпатті очікуються пориви до 22 м/с, що може ускладнити роботу комунальних служб.
Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори. На Прикарпатті вночі та вранці 7 січня очікуються пориви вітру до 22 м/с, у Карпатах - до 40 м/с. Про це УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
До кінця доби 6 січня, вночі та вранці 7 січня пориви вітру на Прикарпатті 17-22 м/с.
Сильний вітер у Карпатах – 25 м/с , на високогір'ї Карпат 40 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Як вказали в ДСНС, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що впродовж 7-11 січня в Україні знову потеплішає.