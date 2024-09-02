Спасатели показали кадры ликвидации последствий российской атаки по Киеву
Киев • УНН
Обнародовано фото ликвидации последствий ночной атаки россии по столице Украины. Комбинированным российским ударом баллистическими и крылатыми ракетами повреждена гражданская инфраструктура в 6 районах города.
Специалисты чрезвычайных служб обнародовали фото ликвидации последствий комбинированного удара баллистическими и крылатыми ракетами по столице Украины.
Пишет УНН со ссылкой на телеграм-канал Министерства внутренних дел Украины.
Детали
В ночь на 2 сентября 2024 года войска РФ осуществили массированный удар по Киеву баллистическими и крылатыми ракетами. Обнародованы фото работы столичных спасателей по ликвидации последствий атаки рф по столице Украины.
Кадры во время ликвидации последствий российской атаки. Сегодня украинские дети пошли в школу и проснулись они не от будильников, а под звуки тревоги и взрывов. Сегодня россия в очередной раз терроризировала наши города. Мы никогда не простим врагу такой подлости и цинизма.
Напомним,
В результате ракетного удара рф по Киеву зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в 6 районах города. Пострадали 3 человека, повреждены котельная образовательного учреждения, жилые дома и автомобили.
Перед началом учебного года в Киеве повреждены окна двух школ в Шевченковском и Святошинском районах из-за ракетной атаки. Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения, учебный процесс в этих школах начался.