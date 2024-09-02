Спасатели показали кадры ликвидации последствий российской атаки по Киеву

Специалисты чрезвычайных служб обнародовали фото ликвидации последствий комбинированного удара баллистическими и крылатыми ракетами по столице Украины.

Пишет УНН со ссылкой на телеграм-канал Министерства внутренних дел Украины.

Детали

В ночь на 2 сентября 2024 года войска РФ осуществили массированный удар по Киеву баллистическими и крылатыми ракетами. Обнародованы фото работы столичных спасателей по ликвидации последствий атаки рф по столице Украины.

Кадры во время ликвидации последствий российской атаки. Сегодня украинские дети пошли в школу и проснулись они не от будильников, а под звуки тревоги и взрывов. Сегодня россия в очередной раз терроризировала наши города. Мы никогда не простим врагу такой подлости и цинизма. - говорится в сообщении.

Напомним,

В результате ракетного удара рф по Киеву зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в 6 районах города. Пострадали 3 человека, повреждены котельная образовательного учреждения, жилые дома и автомобили.

Перед началом учебного года в Киеве повреждены окна двух школ в Шевченковском и Святошинском районах из-за ракетной атаки. Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения, учебный процесс в этих школах начался.