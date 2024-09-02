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Рятувальники показали кадри ліквідації наслідків російської атаки по Києву

Рятувальники показали кадри ліквідації наслідків російської атаки по Києву

Київ • УНН

 • 19432 перегляди

Оприлюднено фото ліквідації наслідків нічної атаки рф по столиці України. Комбінованим російським ударом балістичними та крилатими ракетами пошкоджено цивільну інфраструктуру у 6 районах міста.

Фахівці надзвичайних служб оприлюднили фото ліквідації наслідків комбінованого удару балістичними та крилатими ракетами по столиці України.

Пише УНН із посиланням на телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Деталі

У ніч на 2 вересня 2024 року війська РФ здійснили масований удар по Києву балістичними та крилатими ракетами. Оприлюднено фото роботи столичних рятувальників по ліквідації наслідків атаки рф по столиці України.

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Кадри під час ліквідації наслідків російської атаки. Сьогодні українські діти пішли в школу і прокинулися вони не від будильників, а під звуки тривоги та вибухів. Сьогодні росія в черговий раз тероризувала наші міста. Ми ніколи не пробачимо ворогу такої підлості та цинізму.

- ідеться у дописі. 
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Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару рф по Києву зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у 6 районах міста. Постраждали 3 особи, пошкоджено котельню освітнього закладу, житлові будинки та автомобілі.

Перед початком навчального року в Києві пошкоджено вікна двох шкіл у Шевченківському та Святошинському районах через ракетну атаку. Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження, навчальний процес у цих школах розпочався.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоКиїв

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