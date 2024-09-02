Рятувальники показали кадри ліквідації наслідків російської атаки по Києву

Фахівці надзвичайних служб оприлюднили фото ліквідації наслідків комбінованого удару балістичними та крилатими ракетами по столиці України.

Пише УНН із посиланням на телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

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У ніч на 2 вересня 2024 року війська РФ здійснили масований удар по Києву балістичними та крилатими ракетами. Оприлюднено фото роботи столичних рятувальників по ліквідації наслідків атаки рф по столиці України.

Кадри під час ліквідації наслідків російської атаки. Сьогодні українські діти пішли в школу і прокинулися вони не від будильників, а під звуки тривоги та вибухів. Сьогодні росія в черговий раз тероризувала наші міста. Ми ніколи не пробачимо ворогу такої підлості та цинізму.