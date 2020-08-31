SpaceX запустила ракету с мыса Канаверал
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX со спутником связи для нужд Аргентины стартовала в воскресенье с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 19:18 по времени Восточного побережья США (2:18 по времени Киева). Трансляция запуска велась на сайте компании, передает УНН.
Ракета доставляет аргентинский спутник SAOCOM 1B, предназначенный для получения изображений в радиолокационном диапазоне частот. Эти изображения помогают при ликвидации последствий стихийных бедствий и сборе проб для измерения степени влажности почвы. Запуск этого аппарата неоднократно откладывался.
“Эта миссия знаменует первый запуск SpaceX на полярную орбиту с восточного побережья и первый за несколько десятилетий запуск из Флориды”, — ранее сообщали в компании.
Как сообщили в SpaceX, первая ступень Falcon 9 было применено для 19-й и 20-й экспедиций американской компании по обеспечению Международной космической станции, а также для вывода на орбиту девятой по счету группировки микроспутников Starlink. Специалисты компании в воскресенье вернули на Землю данный элемент носителя для повторного применения. Первая ступень отделилась на четвертой минуте полета и плавно опустилась на выделенную площадку космодрома на мысе Канаверал.
Всего, в течение 30 августа (по времени штата Флорида) был запланирован запуск двух ракет. Однако, из-за плохой погоды в SpaceX отложили запуск (первой из двух планируемых) ракеты-носителя, которая доставила бы спутники Starlink на орбиту.
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