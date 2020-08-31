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SpaceX запустила ракету з мису Канаверал

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX із супутником зв’язку для потреб Аргентини стартувала в неділю з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) о 19:18 за часом Східного узбережжя США (2:18 за часом Києва). Трансляція запуску велася на сайті компанії, передає УНН.

SpaceX запустила ракету з мису Канаверал

Ракета доставляє аргентинський супутник SAOCOM 1B, призначений для отримання зображень в радіолокаційному діапазоні частот. Ці зображення допомагають при ліквідації наслідків стихійних лих і зборі проб для вимірювання ступеня вологості грунту. Запуск цього апарату неодноразово відкладався.

“Ця місія знаменує перший запуск SpaceX на полярну орбіту з східного узбережжя і перший за кілька десятиліть запуск з Флориди”, — раніше повідомляли у компанії.

Як повідомили в SpaceX, перший ступінь Falcon 9 було застосована для 19-ї і 20-ї експедицій американської компанії по забезпеченню Міжнародної космічної станції, а також для виведення на орбіту дев’ятої по рахунку угруповання мікросупутників Starlink. Фахівці компанії в неділю знову повернули на Землю даний елемент носія для повторного застосування. Перший ступінь відокремилася на четвертій хвилині польоту і плавно спустилася на виділену площадку космодрому на мисі Канаверал.

Загалом, протягом 30 серпня (за часом штату Флорида) був запланований запуск двох ракет. Проте через погану погоду у SpaceX відклали запуск (першої з двох планованих) ракети-носія, яка б доставила супутники Starlink на орбіту.

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