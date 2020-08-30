SpaceX відклала запуск супутників Starlink через погану погоду

"Сьогоднішній запуск Starlink скасовується через негоду для предполітних операцій. Наступна можливість запуску - вівторок, 1 вересня, в 9:29 за східноєвропейським часом (16:29 за Києвом - ред.)", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, 30 серпня о 17:12 за київським часом компанія планувався запуск дванадцятої місії Starlink. Ракета-носій Falcon 9 повинна була доставити чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink на орбіту.