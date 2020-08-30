SpaceX отложила запуск спутников Starlink из-за плохой погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX сегодня отложила запуск системы спутников Starlink из-за погодных условий. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter, передает УНН.
"Сегодняшний запуск Starlink отменяется из-за ненастной погоды для предполетных операций. Следующая возможность запуска - вторник, 1 сентября, в 9:29 по восточноевропейскому времени (16:29 по Киеву - ред.)", - сообщили в компании.
Напомним, 30 августа в 17:12 по киевскому времени компания планировался запуск двенадцати миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 должна была доставить очередные 60 интернет-спутников системы Starlink на орбиту.