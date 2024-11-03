Создателя "Рататуя" и "Лило и Стич" приговорили к 25 годам тюрьмы: что известно

Известный графический дизайнер студий Disney и Pixar Болем Бучибу, сядет за решетку на 25 лет за изнасилование, сексуальное насилие над несовершеннолетними, торговлю людьми и многие другие преступления. УНН собрало всю информацию о деле.

Создателя любимых мультфильмов «Суперсемейка» и «Рататуй» и «Лило и Стич» Болема Бучибу приговорили к 25 годам лишения свободы за довольно «послужной» список: изнасилование, сексуальное насилие над несовершеннолетними, торговля людьми, систематический просмотр детской порнографии и пытки.

Бухалем - известный аниматор, который внес значительный вклад в создание многих популярных проектов студий «Disney» и «Pixar». Среди его самых выдающихся работ - анимация в фильмах «Горбун из Нотр-Дама», «Геркулес», «Тарзан» и «Суперсемейка».

Он также был одним из ведущих аниматоров в проектах «Лило и Стич» и «Рататуй» и участвовал в работе над сценами для «Как приручить дракона» от студии DreamWorks.

Расследование против «звездного» графического дизайнера, началось когда Агентство Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству обратило внимание на подозрительные денежные переводы.

Со вторника на прошлой неделе, 59-летний Бучибу находится в тюрьме в Париже. Следствие установило, что в период с 2012 по 2021 год он платил филиппинским женщинам за изнасилование и сексуальное насилие над филиппинскими девочками в возрасте от 5 до 10 лет.

Также выяснилось, что по крайней мере однажды он мастурбировал на 2-летнюю девочку, перед веб-камерой в режиме прямой трансляции. По ту сторону экрана Бучибу отдавал ей приказы, которые он сам описывал как «ужасные и отвратительные».

Кстати, в 2014 году он был осужден за сексуальное насилие над своей 9-летней падчерицей. Его имя было внесено в фиджийский реестр сексуальных преступников.

Во время допроса обвиняемый спонтанно признал себя виновным во «всех обвинениях», выдвинутых против него, и подчеркнул «преимущества тюрьмы» в процессе его искупления.

«В течение трех лет я не мастурбировал, думая о ребенке», - сказал Бучибу.

Уже в четверг вечером в его приговорили к двадцати пяти годам заключения. Две трети наказания он будет отбывать за соучастие в изнасилованиях и сексуальном насилии над несколькими сотнями филиппинских девушек.

После более чем шестичасового обсуждения суд присяжных признал Болема Бучибу виновным в соучастии в изнасилованиях и сексуальном насилии над несовершеннолетними как рецидивиста.

Его также признали виновным в соучастии в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах с участием несовершеннолетних и систематическом просмотре детской порнографии в Интернете.

Суд сохранил отягчающее обстоятельство применения пыток и варварства, которое прокуратура выдвинула в отношении соучастия в изнасиловании, сексуальном насилии и торговле людьми.

Парижский суд также вынес приговор в виде двадцати лет условно, обязательства выплатить компенсацию гражданским сторонам и постоянного запрета работать с несовершеннолетними.

Уже в суде Болем Бучибу признался: «Педофилия во мне».

Напомним,

В Черкассах по подозрению в педофилии задержали работника прокуратуры.