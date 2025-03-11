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Создание Высшего административного суда: Рада разблокировала подписание закона

Киев • УНН

 • 17299 просмотра

Верховная Рада отклонила постановление, которое блокировало подписание закона о создании Высшего административного суда. Теперь документ может быть подписан спикером и направлен президенту Зеленскому.

Создание Высшего административного суда: Рада разблокировала подписание закона

Верховная Рада провалила постановление, которая блокировала подписание законопроекта о создании Высшего административного суда. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

12368-1 о создании Высшего административного суда. Разблокировали подписание - 112 

- сообщил Железняк.

Ранее УНН сообщал, что в январе Верховная Рада не поддержала законопроект №12368 о создании Высшего административного суда - лишь 218 голосов "за". Это уже второй провал законопроекта, который является маяком МВФ и должен быть принят до конца 2024 года.

Однако Рада приняла за основу альтернативный законопроект №12368-1 о создании Высшего административного суда, который внес в парламент нардеп Сергей Власенко.

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В конце февраля Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда, выполнив просроченный маяк МВФ. Закон предусматривает создание двух судов и формирование Экспертного совета из 6 человек.

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Уже через несколько дней после принятия проекта закона, Власенко вместе с Юлией Тимошенко заблокировали его подписание, зарегистрировав соответствующие постановление, в котором указывается, что "во время рассмотрения законопроекта в Верховной Раде были зафиксированы грубые процедурные нарушения".

"В частности, в зале парламента во время рассмотрения проекта находилось значительно меньше чем 226 народных депутатов, что свидетельствует о нелегитимности голосования. Кроме того, в нарушение требований статьи 116 Регламента Верховной Рады в текст законопроекта, принятого в первом чтении, были внесены изменения в статьи, которые не были предметом рассмотрения на этом этапе. Сам законопроект содержит признаки неконституционности", - говорится в постановлении.

Теперь же законопроект может быть подписан председателем Верховной Рады, после чего направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Юлия Тимошенко
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