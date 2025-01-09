ВР снова провалила голосование по созданию Высшего административного суда

ukenru
Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
09:59 • 43531 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
09:49 • 76022 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
09:39 • 87355 просмотра

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 111536 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 170147 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 140828 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 164675 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 184174 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 178778 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 167869 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"

Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"

 • 106732 просмотра
США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

 • 69857 просмотра
Президент США Байден стал прадедушкой

Президент США Байден стал прадедушкой

 • 103305 просмотра
Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

 • 106112 просмотра
Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

 • 111078 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 170147 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 139106 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 144548 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 190906 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 193949 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

10:48 • 8727 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 105578 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 104916 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 104130 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 106689 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

ВР снова провалила голосование по созданию Высшего административного суда

ВР снова провалила голосование по созданию Высшего административного суда

Киев  •  УНН

 • 10136 просмотра

Read in English

Верховная Рада не поддержала законопроект №12368 о создании Высшего административного суда - только 218 голосов «за». Это уже второй провал законопроекта, который является маяком МВФ и должен быть принят до конца 2024 года.

Верховная Рада снова провалила голосование за законопроект №12368 о создании Высшего административного суда.

Об этом пишет УНН с ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Рада снова провалила (голосование - ред.) за законопроект №12368 о создании Высшего административного суда. За основу 218 (голосов - ред.) не набрало на возвращение и доработку. Полностью провалено

- написал Железняка.

Он отметил, что это уже второй раз когда этот закон не проходит Раду.

Это маяк МВФ, который уже истекает с 31 декабря 2024 года

- добавил Железняк.

Однако он добавил, что Рада приняла за основу альтернативный законопроект №12368-1 о создании Высшего административного суда.

Добавим, законопроект №12368-1 предусматривает функционирование именно двух отдельных судов - Киевского городского окружного административного суда (первая инстанция) и Киевского городского апелляционного административного суда (апелляционная инстанция) - вместо единого суда, который сочетает функции обеих инстанций.

По убеждению субъекта законодательной инициативы, функционирование двух отдельных судов, как предусмотрено положениями законопроекта под рег. №12368-1, будет способствовать повышению качества правосудия, соблюдению принципов независимости, объективности и эффективности судебных процедур.

Дополнение

9 января Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о правовых основах образования и функционирования специализированного административного суда.

В частности, законопроект №12368 разработан с целью установления принципов организации и деятельности Высшего административного суда, специальных требований к судьям этого суда для эффективной защиты прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц в сфере публично-правовых отношений, участниками которых являются центральные органы исполнительной власти и другие государственные органы, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, а также в других административных делах, отнесенных к его юрисдикции процессуальным законом.

Также законопроектом предусматривается образование Высшей квалификационной комиссией судей Украины Экспертного совета как вспомогательного органа с целью содействия ей в установлении для целей квалификационного оценивания соответствия кандидата на должность судьи Высшего административного суда критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

ЦПК заявляет, что на заседании комитета была заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. Она предложила еще больше ухудшить законопроект ко второму чтению. В частности, по ее словам, позиция ОП заключается в том, что Экспертный Совет и международные эксперты должны участвовать в отборе судей только 3 года вместо 6 (как предусматривает проект сейчас).

Также, она отметила, что Экспертный Совет включая международных экспертов должны быть исключительно совещательным органом и не могут ветировать кандидатов в судьи. Также Мудрая предложила уменьшить количество голосов для пропуска кандидата к дальнейшему участию в конкурсе.

От нового суда будет зависеть в частности рассмотрение дел граждан и бизнеса против ряда центральных органов власти, например Кабмина и Нацбанка с требованием отменить их решения. Под юрисдикцию суда также будут попадать обжалования конкурсов на руководителя САП, директоров НАБУ и БЭБ, Председателя НАПК. Поэтому важно, чтобы туда попали действительно профессиональные независимые судьи.

По мнению ЦПК сейчас власть якобы делает все, чтобы сорвать прозрачный конкурс в новый суд и набрать туда контролируемых судей. 13 декабря заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщала, что продолжается работа над созданием нового суда для рассмотрения административных дел. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина