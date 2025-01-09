ВР снова провалила голосование по созданию Высшего административного суда

Верховная Рада снова провалила голосование за законопроект №12368 о создании Высшего административного суда.

Об этом пишет УНН с ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Рада снова провалила (голосование - ред.) за законопроект №12368 о создании Высшего административного суда. За основу 218 (голосов - ред.) не набрало на возвращение и доработку. Полностью провалено - написал Железняка.

Он отметил, что это уже второй раз когда этот закон не проходит Раду.

Это маяк МВФ, который уже истекает с 31 декабря 2024 года - добавил Железняк.

Однако он добавил, что Рада приняла за основу альтернативный законопроект №12368-1 о создании Высшего административного суда.

Добавим, законопроект №12368-1 предусматривает функционирование именно двух отдельных судов - Киевского городского окружного административного суда (первая инстанция) и Киевского городского апелляционного административного суда (апелляционная инстанция) - вместо единого суда, который сочетает функции обеих инстанций.

По убеждению субъекта законодательной инициативы, функционирование двух отдельных судов, как предусмотрено положениями законопроекта под рег. №12368-1, будет способствовать повышению качества правосудия, соблюдению принципов независимости, объективности и эффективности судебных процедур.

Дополнение

9 января Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о правовых основах образования и функционирования специализированного административного суда.

В частности, законопроект №12368 разработан с целью установления принципов организации и деятельности Высшего административного суда, специальных требований к судьям этого суда для эффективной защиты прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц в сфере публично-правовых отношений, участниками которых являются центральные органы исполнительной власти и другие государственные органы, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, а также в других административных делах, отнесенных к его юрисдикции процессуальным законом.

Также законопроектом предусматривается образование Высшей квалификационной комиссией судей Украины Экспертного совета как вспомогательного органа с целью содействия ей в установлении для целей квалификационного оценивания соответствия кандидата на должность судьи Высшего административного суда критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

ЦПК заявляет, что на заседании комитета была заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. Она предложила еще больше ухудшить законопроект ко второму чтению. В частности, по ее словам, позиция ОП заключается в том, что Экспертный Совет и международные эксперты должны участвовать в отборе судей только 3 года вместо 6 (как предусматривает проект сейчас).

Также, она отметила, что Экспертный Совет включая международных экспертов должны быть исключительно совещательным органом и не могут ветировать кандидатов в судьи. Также Мудрая предложила уменьшить количество голосов для пропуска кандидата к дальнейшему участию в конкурсе.

От нового суда будет зависеть в частности рассмотрение дел граждан и бизнеса против ряда центральных органов власти, например Кабмина и Нацбанка с требованием отменить их решения. Под юрисдикцию суда также будут попадать обжалования конкурсов на руководителя САП, директоров НАБУ и БЭБ, Председателя НАПК. Поэтому важно, чтобы туда попали действительно профессиональные независимые судьи.

По мнению ЦПК сейчас власть якобы делает все, чтобы сорвать прозрачный конкурс в новый суд и набрать туда контролируемых судей. 13 декабря заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщала, что продолжается работа над созданием нового суда для рассмотрения административных дел.