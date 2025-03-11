Створення Вищого адміністративного суду: Рада розблокувала підписання закону
Київ • УНН
Верховна Рада відхилила постанову, яка блокувала підписання закону про створення Вищого адміністративного суду. Тепер документ може бути підписаний спікером та направлений президенту Зеленському.
Верховна Рада провалила постанову, яка блокувала підписання законопроєкту про створення Вищого адміністративного суду. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
12368-1 про створення Вищого адміністративного суду. Розблокували підписання - 112
Раніше УНН повідомляв, у січні Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12368 про створення Вищого адміністративного суду - лише 218 голосів "за". Це вже другий провал законопроєкту, який є маяком МВФ та має бути ухвалений до кінця 2024 року.
Проте Рада прийняла за основу альтернативний законопроєкт №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду, який вніс до парламенту нардеп Сергій Власенко.
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Вже за кілька днів після ухвалення проєкту закону, Власенко разом із Юлією Тимошенко заблокували його підписання, зареєструвавши відповідну постанову, в якій вказується, що "під час розгляду законопроєкту у Верховній Раді були зафіксовані грубі процедурні порушення".
"Зокрема, у залі парламенту під час розгляду проєкту перебувало значно менше ніж 226 народних депутатів, що свідчить про нелегітимність голосування. Крім того, у порушення вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради до тексту законопроєкту, ухваленого у першому читанні, було внесено зміни до статей, які не були предметом розгляду на цьому етапі. Сам законопроєкт містить ознаки неконституційності", - йдеться постанові.
Тепер же законопроєкт може бути підписаний головою Верховної Ради, після чого направлено на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.
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