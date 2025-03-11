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Створення Вищого адміністративного суду: Рада розблокувала підписання закону

Київ • УНН

 • 17325 перегляди

Верховна Рада відхилила постанову, яка блокувала підписання закону про створення Вищого адміністративного суду. Тепер документ може бути підписаний спікером та направлений президенту Зеленському.

Створення Вищого адміністративного суду: Рада розблокувала підписання закону

Верховна Рада провалила постанову, яка блокувала підписання законопроєкту про створення Вищого адміністративного суду. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

12368-1 про створення Вищого адміністративного суду. Розблокували підписання - 112 

- повідомив Железняк.

Раніше УНН повідомляв, у січні Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12368 про створення Вищого адміністративного суду - лише 218 голосів "за". Це вже другий провал законопроєкту, який є маяком МВФ та має бути ухвалений до кінця 2024 року.

Проте Рада прийняла за основу альтернативний законопроєкт №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду, який вніс до парламенту нардеп Сергій Власенко.

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Наприкінці лютого Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого адміністративного суду, виконавши прострочений маяк МВФ. Закон передбачає створення двох судів та формування Експертної ради з 6 осіб.

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Вже за кілька днів після ухвалення проєкту закону, Власенко разом із Юлією Тимошенко заблокували його підписання, зареєструвавши відповідну постанову, в якій вказується, що "під час розгляду законопроєкту у Верховній Раді були зафіксовані грубі процедурні порушення".

"Зокрема, у залі парламенту під час розгляду проєкту перебувало значно менше ніж 226 народних депутатів, що свідчить про нелегітимність голосування. Крім того, у порушення вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради до тексту законопроєкту, ухваленого у першому читанні, було внесено зміни до статей, які не були предметом розгляду на цьому етапі. Сам законопроєкт містить ознаки неконституційності", - йдеться постанові.

Тепер же законопроєкт може бути підписаний головою Верховної Ради, після чого направлено на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

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Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Юлія Тимошенко
Верховна Рада
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
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