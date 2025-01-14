Декомунізація триває: Рада підтримала перейменування понад ста судів в Україні

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає перейменування понад ста судів в різних областях України. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12351.

"№12351 - зміна найменування місцевих загальних судів. За основу (277)", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, планується змінити найменування місцевих загальних судів. Зміна найменування місцевого загального суду не призводить до утворення нового суду, його реорганізації чи ліквідації.

Загалом перейменуванню підлягатимуть понад 100 судів місцевого значення у Криму та Севастополі, а також у Донецькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Херсонській, Київській, Львівській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях.

Зокрема, планується перейменування Кіровського районного суд Автономної республіки Крим на Іслямтерецький районний суд Автономної Республіки Крим; Володимир-Волинський міський суд Волинської області на Володимирський міський суд Волинської області; Новомосковський міський суд Дніпропетровської області на Самарівський міський суд Дніпропетровської області тощо.

У пояснювальній записці вказується, що законопроєкт розроблено з метою перейменування окремих судів у відповідність із законами України "Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій".

У фінансово-економічному обґрунтуванні вказується, що законопроект є збалансованим та не потребує додаткових витрат з бюджету.

Однак Головне науково-експертне управління ВР вказує, що зміна назв судів матиме наслідки проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов’язаної зі зміною назв. Це зумовить необхідність зміни вивісок, печаток тощо, що тягне додаткові витрати з Державного бюджету України в період дії воєнного стану.

Нагадаємо

В минулому році парламент ухвалив постанову про перейменування 327 населених пунктів з російськими та радянськими назвами. Змінено назви 10 міст, численних селищ та сіл у різних областях України.