Декоммунизация продолжается: Рада поддержала переименование более ста судов в Украине
Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу законопроект о переименовании более 100 судов в разных областях Украины. Изменения касаются судов в Крыму, Севастополе и 16 областях страны, но не предусматривают их реорганизации.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает переименование более ста судов в разных областях Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12351.
"№12351 - изменение наименования местных общих судов. За основу (277)", - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту, планируется изменить наименование местных общих судов. Изменение наименования местного общего суда не приводит к образованию нового суда, его реорганизации или ликвидации.
В целом переименованию подлежат более 100 судов местного значения в Крыму и Севастополе, а также в Донецкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Херсонской, Киевской, Львовской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях.
В частности, планируется переименование Кировского районного суд Автономной республики Крым на Ислямтерецкий районный суд Автономной Республики Крым; Владимир-Волынский городской суд Волынской области на Владимирский городской суд Волынской области; Новомосковский городской суд Днепропетровской области на Самаровский городской суд Днепропетровской области и тому подобное.
В пояснительной записке указывается, что законопроект разработан с целью переименования отдельных судов в соответствие с законами Украины "Об осуждении коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", „О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий".
В финансово-экономическом обосновании указывается, что законопроект является сбалансированным и не требует дополнительных расходов из бюджета.
Однако Главное научно-экспертное управление ВР указывает, что изменение названий судов будет иметь последствия проведения государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, связанной с изменением названий. Это обусловит необходимость изменения вывесок, печатей и т.д., что влечет дополнительные расходы из Государственного бюджета Украины в период действия военного положения.
Напомним
В прошлом году парламент принял постановление о переименовании 327 населенных пунктов с российскими и советскими названиями. Изменены названия 10 городов, многочисленных поселков и сел в разных областях Украины.