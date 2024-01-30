Совместно с США Украина планирует ввести прозрачный процесс отбора на руководящие должности в Национальной полиции

Министерство внутренних дел совместно с Посольством США в Украине начинает процесс создания системы отбора на руководящие должности в Национальной полиции. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

Сегодня провел учредительную встречу с Джошуа Тембладором, руководителем отдела по правоохранительным вопросам Посольства и Трэвисом Бруксом, атташе DEA при Посольстве - рассказал Клименко.

По его словам, основной акцент - прозрачный и качественный отбор руководителей Национальной полиции всех уровней.

НАПК выявило необоснованные активы на почти четыре миллиона гривен у чиновника киевской полиции

Задача - осовременить критерии и требования для занятия руководящей должности, четко определить сроки и ответственные органы, которые будут проводить проверку кандидата. И эта проверка должна быть всеобъемлющей. Учитывать все сферы жизни человека, его бэкграунд и репутационные риски - резюмировал глава МВД Украины.

Дополнение

Клименко также отметил, что нет завышенных ожиданий. По его словам, радикальных изменений не удастся достичь за несколько месяцев, но главное это запустить процесс трансформации.

Он также анонсировал, что следующей после Нацполиции будет внедрять систему отбора руководителей Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

В суд направлено обвинительное акт в отношении чиновника ГСЧС в Киеве, который не задекларировал недвижимое имущество своей жены на почти 13 млн гривен.