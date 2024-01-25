НАПК выявило необоснованные активы на почти четыре миллиона гривен у чиновника киевской полиции

У начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в г. Киеве на почти 3,9 миллиона гривен. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Детали

В частности, в 2022 году жена чиновника, получила право пользоваться и распоряжаться автомобилем Dodge Durango стоимостью 697 тыс. грн и продала его своей свекрови. Однако фактически продолжала им пользоваться.

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Кроме того, в 2023 году жена служащего на основании доверенности от свекрови приобрела земельный участок площадью 0,12 га в Киевской области стоимостью более 3 млн грн.

НАПК установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов - подчеркнули в агентстве.

Также там отметили, что в 2018 году мать чиновника также приобрела в собственность две квартиры в Киеве, хотя она проживает в другом месте.

В соответствии с п. 57 ч. 1 ст. 12 Закона НАПК направило материалы в отношении служащего в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов общей стоимостью 3 878 590 грн необоснованными и взыскании их в доход государства - резюмировали в НАПК.

Напомним,

По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, НАПК ожидает, что самые рискованные декларации чиновников придутся на конец января, отмечая тенденцию, что чиновники с высоким уровнем коррупционного риска подают меньше деклараций.

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