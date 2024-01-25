НАПК выявило необоснованные активы на почти четыре миллиона гривен у чиновника киевской полиции
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.
Украина планирует реанимировать инвентаризацию недостроев и долгостроев, приостановленную вторжением рф
Украина намерена восстановить инвентаризацию незавершенных недостроев и долгостроев. Эти усилия направлены на решение проблем, связанных с недостроенным жильем и совершенствование законодательства в строительном секторе.
Завладели 32 судами, переделали их в 12 барж и незаконно присвоили: разоблачены шесть человек
Шестерых человек, в том числе двух бывших депутатов Одесского областного совета и экс-главу правления Украинского Дунайского пароходства, обвиняют в завладении 32 судами и переоборудовании их в 12 барж.
Украина вернула домой еще двух детей, которых россияне похитили во время оккупации Херсонщины
Еще двое украинских детей, похищенных россиянами во время оккупации Херсонской области, вернулись домой. Около 19 000 украинских детей все еще удерживаются российским режимом.
Теннисистка Ястремская наша гордость - глава Одесской ОВА поддержал спортсменку после неудачи в полуфинале турнира
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2024, но получила поддержку от главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера за впечатляющую самоотверженность и силу духа.
Угрозами заставляли предпринимателей платить надуманные долги: группа рэкетиров задержана во Львовской области
Задержана группа рэкетиров, которые под угрозой физической расправы заставляли местных предпринимателей в Трускавце, Бориславе и Стебнике платить фиктивные долги. Злоумышленников задержали во время получения денег от очередной жертвы.
В Харьковском военном гарнизоне опровергли информацию о присутствии оккупантов в Плетеневке
Сообщения об оккупационных войсках в Плетеновке Харьковской области не соответствуют действительности, заявил генерал-майор юстиции Сергей Мельник. Он подтвердил, что село находится под контролем Украины.
Россияне обстреляли село в Донецкой области: три жилых дома уничтожены, еще десять повреждены - ГСЧС
Российские оккупанты обстреляли поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области, повредив дома и вызвав пожары. В результате обстрелов два человека погибли, 11 получили ранения.
Четыре судьи Киевского апелляционного суда отстранены еще на два месяца от осуществления правосудия
Высший совет правосудия продлил отстранение четырех судей Апелляционного суда города Киева, подозреваемых в получении взятки в размере 35 000 долларов США, до 25 марта 2024 года. Впервые судьи были отстранены в декабре, когда их уличили во взяточничестве за снятие ареста с имущества.
ЕС начинает скрининг законодательства Украины перед стартом переговоров о вступлении
Украинская делегация приняла участие в учредительной встрече по началу скрининга - важного процесса оценки украинского законодательства на соответствие праву ЕС.