НАПК открыло публичный доступ к Реестру деклараций
Киев • УНН
НАПК обеспечило открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций Украины, за исключением исключений, связанных с обстоятельствами военного положения.
10 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выполнило требования Закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в случае, если в Реестре нет декларации определенного лица, то это означает, что в отношении него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.
Изъятие документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае определенное время они будут находиться в открытом доступе.
Контекст
На основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, а и уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданные за все периоды. Все документы, поданные в Реестр декларантами, в отношении которых на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически.
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При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, которые сейчас мобилизованы в ряды ВСУ, является Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.
Полный публичный доступ к Реестру будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.
НАПК открыло публичный доступ к Реестру деклараций
НАПК обеспечило открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций Украины, за исключением исключений, связанных с обстоятельствами военного положения.
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