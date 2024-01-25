НАЗК виявило необґрунтовані активи на майже чотири мільйони гривень у посадовця київської поліції
Київ • УНН
Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.
У начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві на майже 3,9 мільйона гривень. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН.
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Зокрема, у 2022 році дружина посадовця, отримала право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю 697 тис. грн та продала його своїй свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися.
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Крім того, у 2023 році дружина службовця на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку площею 0,12 га у Київській області вартістю понад 3 млн грн.
НАЗК встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів
Також там зауважили, що у 2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці.
Відповідно до п. 57 ч. 1 ст. 12 Закону НАЗК направило матеріали стосовно службовця до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави
Нагадаємо
За словами заступника голови НАЗК Артема Ситника, НАЗК очікує, що найризикованіші декларації чиновників припадуть на кінець січня, відзначаючи тенденцію, що посадовці з вищим рівнем корупційного ризику подають менше декларацій.
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