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НАЗК виявило необґрунтовані активи на майже чотири мільйони гривень у посадовця київської поліції

НАЗК виявило необґрунтовані активи на майже чотири мільйони гривень у посадовця київської поліції

Київ • УНН

 • 25164 перегляди

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.

У начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві на майже 3,9 мільйона гривень. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН

Деталі 

Зокрема, у 2022 році дружина посадовця, отримала право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю 697 тис. грн та продала його своїй свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися.

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Крім того, у 2023 році дружина службовця на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку площею 0,12 га у Київській області вартістю понад 3 млн грн.

НАЗК встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів

- підкреслили в агентстві.

Також там зауважили, що у  2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці. 

Відповідно до п. 57 ч. 1 ст. 12 Закону НАЗК направило матеріали стосовно службовця до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави

- резюмували в НАЗК.

Нагадаємо

За словами заступника голови НАЗК Артема Ситника, НАЗК очікує, що найризикованіші декларації чиновників припадуть на кінець січня, відзначаючи тенденцію, що посадовці з вищим рівнем корупційного ризику подають менше декларацій.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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