Спільно з США Україна планує запровадити прозорий процес відбору на керівні посади в Національній поліції
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ України та Посольство США в Україні запускають систему відбору на керівні посади в Національній поліції з метою модернізації критеріїв та забезпечення прозорих і якісних призначень.
Міністерство внутрішніх справ спільно з Посольством США в Україні розпочинає процес створення системи відбору на керівні посади в Національній поліції. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
Сьогодні провів установчу зустріч з Джошуа Тембладором, керівником відділу з правоохоронних питань Посольства та Тревісом Бруксом, аташе DEA при Посольстві
За його словами, основний акцент – прозорий та якісний відбір керівників Національної поліції всіх рівнів.
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Завдання – осучаснити критерії та вимоги для зайняття керівної посади, чітко визначити терміни та відповідальні органи, які проводитимуть перевірку кандидата. І ця перевірка має бути всеосяжною. Враховувати всі сфери життя людини, її бекграунд та репутаційні ризики
Доповнення
Клименко також наголосив, що не немає завищених очікувань. За його словами, радикальних змін не вдасться досягнути за декілька місяців, але головне це запустити процес трансформації.
Він також анонсував, що наступною після Нацполіції впроваджуватиме систему відбору керівників Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо
До суду скеровано обвинувальний акт щодо посадовця ДСНС в Києві, який не задекларував нерухоме майно своєї дружини на майже 13 млн гривень.