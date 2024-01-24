В Києві судитимуть посадовця ДСНС, який не задекларував майно дружини на близько 13 млн гривень

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця ДСНС в Києві, який не задекларував нерухоме майно своєї дружини на майже 13 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає УНН.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що у декларації за 2020 рік заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Києві не вказав належне його дружині нерухоме майно в столиці та області. А саме: 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельна ділянка.

При цьому відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від достовірних на загальну суму 11, 9 млн гривень.

Надалі, у декларації за 2021 рік посадовець знову не задекларував вказану нерухомість, а також ще одну квартиру, яку його дружина отримала у 2021 році. Тоді відомості відрізнялися від достовірних вже на 12,7 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт щодо фігуранта направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

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