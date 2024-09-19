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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Совместные шаги для вступления в ЕС и противодействие российской дезинформации: Сибига встретился с главой МИД Молдовы

Совместные шаги для вступления в ЕС и противодействие российской дезинформации: Сибига встретился с главой МИД Молдовы

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 15:43  •  3395 просмотра

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Андрей Сибига встретился с Михаем Попшоем в Кишиневе. Они обсудили шаги для ускорения вступления в ЕС, противодействие российской дезинформации и укрепление добрососедских отношений между странами.

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем в Кишиневе. Стороны обсудили шаги для ускорения вступления в ЕС и противодействия российской дезинформации. Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.

"В Кишиневе я встретился с Михаем Попшоем, чтобы подтвердить добрососедские отношения между Украиной и Молдовой. Членство в ЕС принесет процветание и безопасность нашим народам. Мы обсудили совместные шаги для ускорения вступления в ЕС и противодействия российской дезинформации и дестабилизации", - написал Сибига.

Напомним

Сегодня сообщалось, что Андрей Сибига встретится с молдавским коллегой Михаем Попшоем. Планировалось обсудить добрососедские отношения, региональную безопасность, приднестровский конфликт и координацию действий по вступлению в ЕС.

Павел Башинский

Павел Башинский

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